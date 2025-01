Uno degli ultimi provvedimenti dell’ammininistrazione Biden potrebbe avere effetti sul mercato delle auto a livello globale: in pratica, le nuove norme di fatto impediranno a quasi tutte le auto e i camion cinesi di entrare nel mercato statunitense.

Questo provvedimento rientra in una più ampia manovra volta a limitare la distribuzione nel mercato statunitense di software e hardware per veicoli provenienti dalla Cina.

Cosa cambia nel mercato delle auto negli Stati Uniti

Stando a quanto è stato riportato da Reuters, alla base di tale nuova stretta vi sarebbero sempre preoccupazioni per la sicurezza nazionale, tanto che Gina Raimondo, Segretario per il Commercio USA, ha precisato che il governo vuole evitare che si arrivi ad avere due milioni di auto cinesi sulle strade per poi rendersi conto di essere “minacciati”.

Le nuove norme, che riguardano anche i veicoli e i componenti russi, presentano delle eccezioni, come ad esempio una relativa ai veicoli oltre un certo peso, grazie alla quale l’azienda cinese BYD potrà continuare ad assemblare autobus elettrici in California.

Un’altra eccezione è quella relativa ai software cinesi sviluppati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, ciò a condizione che non siano gestiti da un’azienda cinese e, pertanto, produttori come General Motors e Ford potrebbero continuare ad importare alcuni veicoli di fabbricazione cinese per gli acquirenti statunitensi.

L’Alliance for Automotive Innovation, organizzazione che rappresenta vari colossi del settore (come General Motors, Toyota, Volkswagen e Hyundai), aveva chiesto un ulteriore anno per potersi adeguare al nuovo impianto normativo ma il governo statunitense non ha voluto condere proroghe e Polestar, brand svedese che appartiene al gruppo cinese Geely, potrebbe essere una delle aziende a cui di fatto verrà proibita la vendita di auto negli Stati Uniti.

Nelle prossime settimane, in sostanza, le nuove regole imposte dall’amministrazione Biden potrebbero dare uno scossone al mercato delle auto. Vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda anche in seguito all’insediamento del Presidente Trump.