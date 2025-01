Nelle scorse ore, sia MediaWorld che Unieuro hanno lanciato tre nuovi volantini ricchi di prodotti tech in offerta. Tech Mania è la promozione di MediaWorld, iniziata oggi, 17 gennaio 2025, stesso giorno di partenza della Tech Collection di Unieuro, che offre inoltre il volantino denominato Continua il Fuoritutto. Nei paragrafi qui sotto trovate una panoramica con le offerte tech migliori insieme a tutte le informazioni da sapere per approfittarne.

MediaWorld lancia il volantino Tech Mania: le offerte tech migliori

Iniziamo da MediaWorld, che nella giornata di oggi ha lanciato il volantino Tech Mania, promozione ricca di offerte tech in vigore per tutto il mese, fino al 31 gennaio compreso. Come al solito, c’è un po’ di tutto: dagli smartphone ai computer, dalle TV a cuffie, smartwatch, soundbar e altro ancora. Qui sotto, vi lasciamo la selezione con i prodotti più scontati che vale la pena prendere in considerazione.

Smartphone, smartwatch e cuffie in sconto

Notebook, PC, periferiche e altri sconti

TV, soundbar e casse Bluetooth in sconto

Questi erano solo alcuni dei prodotti tech scontati del volantino di MediaWorld Tech Mania, di cui trovate tutto nel link che segue, prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno acquistabili in sconto fino al 31 gennaio compreso.

Tech Collection e Continua il Fuoritutto di Unieuro: i prodotti più scontati

Passiamo a Unieuro. Come anticipato sono due i volantini disponibili, Tech Collection e Continua il Fuoritutto, campagne promozionali in vigore fino al 30 gennaio compreso. Stesso discorso fatto sopra: anche qui le offerte spaziano su diversi prodotti di elettronica di consumo, di cui qui sotto vi lasciamo un elenco delle più interessanti.

Smartphone e cuffie in offerta

Smartwatch e smartband in offerta

PC, notebook e periferiche in offerta

Smart TV in offerta

Tutte le altre offerte delle promozioni di Unieuro Tech Collection e Continua il Fuoritutto le trovate nei link che seguono, volantini che vi ricordiamo essere entrambi in vigore fino al 30 gennaio compreso.

