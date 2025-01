Engwe è, oramai da tempo, un punto di riferimento del settore delle bici elettriche che, nel corso degli ultimi anni, sta registrando l’arrivo di tante novità, con modelli sempre più moderni e aggiornati che vengono sviluppati con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti.

Per chi è alla ricerca di una bici elettrica da usare per gli spostamenti quotidiani, sopratutto in città, seguendo ad esempio il tragitto casa/lavoro, Engwe ha oggi annunciato l’arrivo di una nuova linea di prodotto, chiamata Engwe Mapfour, che andrà a ricoprire un ruolo di primissimo piano nel corso del prossimo futuro per il brand che, con quasi dieci anni di esperienza, rappresenta oggi una certezza del settore.

Engwe MapFour: le nuove e-bike per chi vive in città

Nel corso degli anni, con la sua gamma di prodotti, Engwe è riuscita a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, andando a soddisfare, in particolare, le esigenze degli utenti alla ricerca di una bici elettrica pensata per l’outdoor e in grado di affrontare, senza difficoltà, qualsiasi terreno.

Per completare la sua gamma di prodotti, però, Engwe aveva bisogno di un altro elemento, in grado di arricchire l’offerta e incontrare le esigenze di un target ben preciso di utenti. Con la nuova serie Engwe MapFour, infatti, l’azienda si rivolge, in modo specifico, ai “pendolari urbani“.

La nuova serie di bici elettriche, infatti, è pensata per soddisfare i bisogni di mobilità degli utenti che utilizzano la ebike tutti i giorni, con un focus particolare sull’ambiente urbano, sia in termini di qualità costruttiva che di design, meno spinto e appariscente e più elegante e premium rispetto agli altri prodotti della gamma Engwe.

La nuova gamma Engwe MapFour si concentra, quindi, su leggerezza, sulla capacità di poter garantire un’autonomia elevata, con prestazioni sempre al top, e sulla ricarica rapida, elementi essenziali per chi ha bisogno di una ebike sempre pronta all’uso durante la vita di tutti i giorni.

I prodotti della nuova serie MapFour saranno realizzati con un telaio in fibra di carbonio di alta qualità, ricorrendo a soluzioni già viste sui prodotti della serie Specialized e della serie Trek. Ci sarà, inoltre, un motore potente (l’azienda parla di una soluzione “leader di mercato“) in grado di erogare tutta la potenza necessaria per affrontare senza sforzi anche le pendenze più marcate e, all’occorrenza, i tratti contro vento forte e i terreni accidentati.

L’autonomia e la ricarica rapida saranno altri due elementi centrali della nuova serie Engwe. Per la ricarica, in particolare, l’azienda parla di un sistema di ricarica rapida da 8 A che consente di ripristinare l’autonomia “in poche ore”, in modo da rendere la bici sempre pronta all’uso.

I nuovi prodotti della serie MapFour non sono ancora disponibili: Engwe, infatti, ha anticipato che il debutto ufficiale della nuova serie è fissato per febbraio 2025. Bisognerà attendere, quindi, solo poche settimane prima di poter scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, design e prezzo delle nuove bici pensate per i pendolari urbani. Nel frattempo, vi lasciamo, qui di sotto, il primo video ufficiale dedicato alla nuova serie di bici di Engwe.