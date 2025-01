Se siete alla ricerca di uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe fare decisamente al caso vostro. Amazfit Balance è infatti in offerta ad un nuovo minimo storico con un quasi il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino, consentendovi un risparmio di quasi ben 121 euro, e di 40 euro rispetto al prezzo più basso visto di recente: scopriamo insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità di questo smartwatch.

Amazfit Balance: pagamenti NFC, controllo vocale e non solo

Partiamo prima di tutto dalla cassa da 46 millimetri, che ospita anteriormente un display AMOLED da 1,5 pollici di diagonale e risoluzione 480 x 480 pixel, sul quale sarà possibile visualizzare tutte le notifiche in arrivo. Buona l’autonomia teorica dichiarata dalla compagnia, con 14 giorni di durata totale nel caso in cui si faccia utilizzo della modalità a risparmio energetico. Tra le funzionalità più interessanti troviamo i controlli vocali, resi possibili dall’integrazione con la tecnologia GPT-4o di OpenAI, grazie ai quali sarà possibile modificare le impostazioni dell’orologio, impostare sveglie e promemoria, rispondere ai messaggi vocali in arrivo e tanto altro.

Grazie ai sensori presenti sulla parte posteriore, lo smartwatch è in grado di monitorare gran parte dei parametri vitali come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, i livelli di stress e infine la qualità del sonno. Amazfit Balance Smartwatch è fortemente improntato agli allenamenti, con la possibilità per l’utente di scegliere tra più di 150 modalità sportive differenti per l’esercizio quotidiano. Spiccano poi fra le funzionalità la disponibilità dell’assistente vocale Alexa ma persino dell’integrazione con ChatGPT qualora siate avvezzi con l’intelligenza artificiale.

Lo smartwatch presenta inoltre il supporto per i pagamenti NFC, permettendo così di collegare la propria carta di credito (o di debito, che dir si voglia) a Zepp Pay, fino ad un massimo di otto carte totali, per effettuare pagamenti immediati presso la maggior parte degli esercizi commerciali. Vi ricordiamo infine che Amazfit Balance Smartwatch è compatibile con smartphone dotati di sistema operativo Android e iOS.

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, lo smartwatch è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Nero e Grigio, così da adattarsi senza problemi alle preferenze di ogni utente.

Se siete interessati all’acquisto, Amazfit Balance è disponibile in offerta a soli 128 euro, contro i 249 euro di listino e i 169 euro del prezzo più basso visto di recente. È bene specificare che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui grazie all’iscrizione al servizio Prime potrete godere della spedizione gratuita in un giorno a casa vostra.

Acquista Amazfit Balance su Amazon in offerta a 128,69 euro

