Nella giornata di ieri, 26 dicembre, MediaWorld ha lanciato una nuova promozione dedicata agli iscritti al MediaWorld Club (e a chi è intenzionato a farne parte). Si tratta di un’occasione molto interessante perché vengono proposti degli sconti consistenti su una vasta gamma di prodotti: dagli smartphone ai computer, dalle cuffie agli smartwatch fino agli elettrodomestici. Qui sotto trovate tutto quello che c’è da sapere al riguardo e una selezione di prodotti in sconto da tenere in considerazione.

Le migliori offerte dei Club Days di MediaWorld e come approfittarne

Prima di parlare delle offerte dei Club Days di MediaWorld, già disponibili e in vigore fino a venerdì 3 gennaio 2025, serve soffermarsi sul MediaWorld Club, iniziativa a cui bisogna essere iscritti (è possibile iscriversi gratuitamente) per approfittare degli sconti.

Come ottenere la carta MediaWorld Club

L’iscrizione al MediaWorld Club è gratuita ed effettuabile in pochi istanti direttamente sul sito web del negozio. Per maggiori informazioni, potete visitare la pagina web dedicata in cui ci sono tutte le altre cose da sapere al riguardo, anche quelle sul funzionamento e sui premi a cui hanno accesso gli iscritti al MediaWorld Club e possessori della carta. Oltre alla promozione Club Days in questione, chi ha la carta MediaWorld Club beneficia infatti di altri vantaggi.

Le offerte migliori sui prodotti tech

Ma torniamo alla promozione Club Days in vigore in questi giorni, campagna promozionale ricca di offerte e che, a seconda dei prodotti, offre sconti fino a 500 euro agli iscritti al MediaWorld Club.

Ecco qualche esempio di prodotti tech in offerta divisi per categorie, prodotti i cui prezzi che vedete sono già scontati (anche quelli di partenza sono in alcuni casi già ribassati):

Queste erano solo alcune delle offerte di MediaWorld per il Club Days promozione di cui trovate tutto nel link qui sotto e che vi ricordiamo essere in vigore fino a venerdì 3 gennaio 2025.

