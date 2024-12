X ha incrementato il prezzo dell’abbonamento più costoso Premium+ in varie regioni nel mondo, inclusa l’Italia. L’aumento di prezzo è consistente in quanto è di quasi il 40%.

Prima del 21 dicembre il costo mensile del piano Premium+ era di 16 euro e quello annuale di 168 euro.

Dal 21 dicembre per tutti i nuovi abbonati, e dal primo rinnovo utile successivo al 20 gennaio per chi era già abbonato, il piano Premium+ costa 21 euro al mese o 219 euro all’anno.

Siccome i prezzi sopra citati non includono le tasse, aggiungendo l’IVA in Italia diventano 25,62 euro al mese o 267,18 euro all’anno per il piano Premium+.

X aumenta i prezzi dell’abbonamento Premium+, ecco i motivi

Il social di Elon Musk giustifica l’aumento dei prezzi citando il fatto che Premium+ ora è completamente privo di pubblicità, dettaglio descritto come un “miglioramento significativo” dell’attuale esperienza utente, visto che la pubblicità è presente, sebbene in misura minore, nel piano Premium.

Tuttavia la piattaforma menziona anche le modifiche apportate a ottobre al programma di condivisione delle entrate di X, affermando che gli abbonamenti ora alimentano più direttamente i pagamenti dei creatori per premiare la qualità e il coinvolgimento dei contenuti piuttosto che solo le visualizzazioni degli annunci.

Gli abbonati Premium+ riceveranno inoltre supporto utente prioritario, accesso a funzionalità aggiuntive come Radar, lo strumento di monitoraggio delle tendenze di X, che tuttavia è disponibile solo negli Stati Uniti, la scrittura di articoli e limiti più ampi per l’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale Grok.