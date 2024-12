Stando alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di interrompere la vendita di iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE di terza generazione entro la fine del 2024.

Pare che alla base di tale decisione vi sia la volontà di conformarsi alla regolamentazione comunitaria e in particolare alla norma che prevede l’obbligo dell’utilizzo negli smartphone da vendere nell’Unione Europea di una porta USB Type-C e questi tre questi modelli di iPhone sono ancora dotati di una porta Lightning per la ricarica cablata.

Apple potrebbe ritirare dal mercato tre vecchi iPhone

A partire dal 28 dicembre iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE di terza generazione non dovrebbero più essere venduti dallo store online del produttore statunitense e nei negozi fisici e la decisione del colosso di Cupertino riguarderebbe anche la Svizzera, Paese che ha una stretta relazione con l’Unione Europea per quanto riguarda il settore del commercio.

Pare che i Rivenditori Autorizzati Apple nell’Unione Europea potranno continuare a vendere questi iPhone fino ad esaurimento delle scorte rimanenti.

Il colosso di Cupertino avrebbe in programma di interrompere la vendita di altri prodotti dotati di porta Lightning nell’Unione Europea, tra cui la tastiera Magic Keyboard senza Touch ID.

Al momento il colosso statunitense non ha fornito informazioni ufficiali sulla vicenda ma, secondo le indiscrezioni, avrebbe già condiviso questi dettagli con i suoi team interni competenti.

Apple continua a “scontrarsi” con le normative comunitarie, ciò non solo per quanto riguarda i suoi dispositivi ma anche per i servizi offerti e qualche addetto ai lavori in passato si è spinto a ipotizzare che l’azienda statunitense potrebbe decidere di abbandonare del tutto il Vecchio Continente, eventualità che allo stato attuale non è nemmeno da prendere in considerazione, soprattutto se si considera quanto popolare sia questo brand nei vari mercati europei.