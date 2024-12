Amazfit annuncia un’altra novità “invernale” per uno dei suoi smartwatch più popolari: attraverso un aggiornamento, Amazfit T-Rex 3 introduce lo sci-alpinismo, disciplina che sarà protagonista ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo. Si tratta del 14° sport invernale disponibile su questo modello.

Amazfit T-Rex 3 si aggiorna e accoglie una nuova modalità sportiva invernale

Proprio nel periodo delle offerte di Natale di Amazfit, l’azienda annuncia una nuova modalità sportiva per il suo Amazfit T-Rex 3 (disponibile in offerta su Amazon a 279 euro): lo sci-alpinismo. Questa disciplina entrerà ufficialmente nella famiglia olimpica tra poco più di un anno, durante i prossimi Giochi Invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo, ma gli appassionati di sport invernali potranno provarla prima grazie all’aggiornamento previsto per questo mese di dicembre.

Lo smartphone monitora già diverse attività invernali, tra cui snowboard, sci alpino, sci di fondo e biathlon, e con questo nuovo update accoglie lo sci-alpinismo. Per chi non sapesse di cosa si tratta, lo sci-alpinismo consiste nell’attraversare con gli sci dei percorsi innevati fuoripista, all’esterno di strutture, comprensori e impianti. T-Rex 3 è stato del resto progettato per non temere le condizioni meteorologiche estreme, che si tratti di caldo torrido (fino a +70°C) o di gelo polare (fino a -30°C).

Lo schermo dello smartwatch può rispondere al tocco anche indossando guanti (con un spessore non oltre i 2 mm), e grazie alla tecnologia Zepp Flow offre i controlli vocali. In più, come altri modelli recenti della gamma, offre migliaia di mappe gratuite delle piste da sci: con l’ultimo aggiornamento supporta più di 15.000 mappe in tutto il mondo, di cui almeno 5000 gratuite relative a stazioni sciistiche europee, ed è inclusa la navigazione inversa per facilitare il ritorno al punto di partenza.

L’attitudine per gli sport, invernali e non, e per l’attività all’aperto, è sottolineata anche dai materiali (struttura con ponte speciale e lunetta frontale in acciaio inossidabile, e vetro Corning Gorilla Glass), dalla batteria (da 700 mAh) e dalla presenza del GPS a doppia banda, che garantisce una geolocalizzazione più accurata e resistente alle interferenze.

L’aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 arriverà sugli smartwatch entro questo mese di dicembre: per verificarne la disponibilità potete aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“.