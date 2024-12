Intorno alle ore 18:30 di oggi, 11 dicembre 2024, WhatsApp, Instagram e Facebook stanno dando diversi problemi a vari utenti. Le segnalazioni sono numerose e sembrano riguardare malfunzionamenti generalizzati, sia in Italia che altrove. A seguire, trovate gli aggiornamenti sulla situazione.

WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi: cosa sta succedendo

I problemi in corso in queste ore sembrano coinvolgere tutti e tre i principali servizi di Meta: WhatsApp, Instagram e Facebook, social che per numerosi utenti risultano al momento inaccessibili e/o non utilizzabili appieno. Come mostra il sito Downdetector, ci sono migliaia di segnalazioni a partire dalle ore 18:30 di oggi, 11 dicembre.

Le cause di questi malfunzionamenti non sono ancora chiare, ma è importante sottolineare che se non riuscite a pubblicare un post, a inviare un messaggio, a condividere una storia, a navigare nel feed o a usare alcune funzioni di Facebook, WhatsApp o Instagram, il problema non risiede nel vostro smartphone. Di solito, problemi di questo tipo vengono risolti entro poche ore, appena i tecnici individuano e correggono eventuali falle.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience. — Meta (@Meta) December 11, 2024

Questo “down” generalizzato segue un’altra grande interruzione dei servizi di Meta risalente allo scorso marzo, occasione in cui non hanno funzionato per un po’ Facebook, Instagram e Threads.

Comunque, al momento Meta non ha condiviso ulteriori informazioni al riguardo, ma vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Articolo in aggiornamento…