Sono partiti i Saldi di Natale di Secretlab, brand di riferimento per i gamer (e non solo) grazie alle sue sedie, le scrivanie e gli altri accessori per la personalizzazione della postazione di gioco o di lavoro. Grazie alla nuova promozione, che terminerà solo il prossimo 25 di dicembre, è possibile ottenere fino a 200 euro di sconto sui prodotti in promo e fino a 303 euro di sconto sui pacchetti di prodotti (personalizzabili dall’utente) per completare la propria postazione. Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova offerta di Natale appena lanciata dallo store Secretlab.

Sono arrivati i Saldi di Natale di Secretlab: ecco le offerte

Le offerte lanciate da Secretlab per il periodo di Natale riguardano una lunga serie di prodotti. Per un elenco completo vi basta raggiungere lo store linkato qui di sotto. Le promozioni cambiano in base alla categoria di prodotto. Ecco i dettagli:

le sedie della serie Secretlab TITAN Evo sono in sconto fino a 100 euro

sono le sedie della serie Scretlab TITAN Evo Lite sono in sconto fino a 30 euro

sono le sedie della serie Classics sono in sconto di 200 euro

sono le scrivanie Secretlab MAGNUS Pro sono in sconto fino a 139 euro

sono le scrivanie Secretlab MAGNUS sono in sconto fino a 119 euro

sono le SKINS (per personalizzare le sedie con grafiche dedicate) sono in sconto fino al 30%

(per personalizzare le sedie con grafiche dedicate) sono gli accessori sono in sconto fino al 34%

Ci sono poi i pacchetti di prodotti, proposti in sconto fino a 303 euro. In questo caso, è l’utente che deve personalizzare il bundle, scegliendo la sedia, la scrivania e gli accessori che preferisce in modo da ottenere uno sconto sulla spesa complessiva. L’importo effettivo dello sconto cambia in base ai prodotti scelti. A disposizione degli utenti c’è la spedizione gratuita e c’è anche la possibilità, iscrivendosi alla newsletter (vi apparirà il banner una volta raggiunta la home page dello store), di ottenere 20 euro di sconto sul primo ordine.

Per sfruttare tutte le offerte basta premere sul link qui di sotto.

