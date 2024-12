Sono partite le offerte di Natale sullo store di GRID, l’azienda specializzata nella realizzazione di opere d’arte utilizzando dispositivi tech come smartphone iconici, console e molto altro ancora. Da tempo, GRID ha realizzato una gamma di prodotti ricca e completa, con tante opzioni molto interessanti che possono rivelarsi il regalo perfetto per un appassionato. Con le promozioni di Natale, in particolare, scegliere di acquistare un prodotto GRID è particolarmente conveniente in quanto è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 15%. Vediamo i dettagli completi in merito alle offerte disponibili sullo store GRID.

Partono le offerte di Natale di GRID

La promozione di GRID consente di ottenere uno sconto del 15% su tutto il catalogo di prodotti. Per sfruttare questo sconto è sufficiente utilizzare il codice CM15, che può essere inserito (come mostrato nell’immagine qui di sotto) premendo sul tasto APPLY prima di aggiungere il prodotto scelto al carrello. Lo sconto garantito dal codice si somma allo sconto già eventualmente presente in pagina, consentendo di ottenere un risparmio extra sull’acquisto del prodotto GRID desiderato.

I prodotti GRID sono, come detto in apertura, delle vere e proprie opere d’arte in cui un dispositivo tech (in genere un prodotto iconico) viene smontato, suddiviso in più componenti, con l’aggiunta di varie informazioni a contorno. Il risultato è un vero e proprio quadro che descrive il prodotto e che può diventare un vero e proprio complemento d’arredo. Per gli appassionati, in particolare, si tratta di un’idea reagalo davvero interessante.

Oltre al codice sconto CM15, è possibile accedere ad alcuni SPECIAL DEALS. Si tratta di prodotti limited edition proposti in offerta con prezzo fortemente scontato (in questo caso, quindi, il coupon non vale). Per l’elenco completo di questi prodotti è possibile consultare la pagina dedicata agli SPECIAL DEALS di GRID. Per verificare tutte le promozioni in corso sullo store GRID è possibile premere sul link qui di sotto e poi accedere all’elenco di prodotti. Attenzione: se i prezzi sullo store sono visualizzati in dollari, vi basta premere sul selettore di valuta in alto per impostare i prezzi in euro.

