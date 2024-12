Nel corso di un evento speciale denominato “12 giorni di OpenAI” tenutosi nei giorni scorsi, OpenAI ha svelato una nuova versione potenziata del suo modello di intelligenza artificiale, chiamata ChatGPT Pro. Questo nuovo piano di abbonamento, disponibile al costo di 200 dollari al mese, introduce interessanti novità pensate per i professionisti del settore.

Una delle principali novità presentate da OpenAI è la versione completa di o1, un modello di ragionamento avanzato presentato lo scorso settembre. Rispetto alla versione preliminare, conosciuta finora come o1-preview, il modello completo permette di elaborare non solo testo, ma anche le immagini.

Durante le fasi di test è stato dimostrato come o1 risulti notevolmente più veloce rispetto alla versione in anteprima, con tempi di risposta sensibilmente ridotti. Posti davanti alla stessa domanda, infatti, la versione completa ha elaborato una risposta corretta in circa 14 secondi, laddove la versione in anteprima ha necessitato di circa 33 secondi.

Secondo le dichiarazioni ufficiali di OpenAI, il nuovo modello di intelligenza artificiale commette errori meno frequentemente rispetto a o1-preview, mostrando anche una maggiore velocità di ragionamento. Si prevede inoltre che questo nuovo modello diventerà ancora più efficiente una volta completato il processo di transizione dei processori grafici alla nuova configurazione.

ChatGPT Pro è ancora più efficiente, ma non è per tutti

Il nuovo pacchetto in abbonamento da 200 dollari al mese di ChatGPT offrirà anche l’accesso ad una versione ancora più potenziata di o1, chiamata o1 Pro Mode e progettata per affrontare con maggiore profondità le domande che gli vengono poste per offrire risposte ancora più articolate per i problemi più complessi.

Questo nuovo tier di abbonamento è pensato infatti per coloro che necessitano di limiti di utilizzo più elevati e di maggior tempo di calcolo per ottenere risposte più dettagliate. Secondo OpenAI, questa nuova versione di ChatGPT Pro è stata studiata come uno strumento indispensabile per ricercatori, ingegneri e altri professionisti che operano nel campo dell’intelligenza artificiale di alto livello.

La versione pro di o1 risulta ancora più affidabile della sua versione preliminare, riuscendo a fornire una risposta completa e dettagliata in quattro casi su quattro, oltre ad avere maggiore efficienza nell’ambito di benchmark matematici e di programmazione, con margini di miglioramento anche su domande di livello scientifico avanzato.

Per avere però un quadro ancora più completo degli effettivi miglioramenti di questo nuovo modello di intelligenza artificiale dovremo attendere un rollout globale, che avverrà nel corso delle prossime settimane. Al momento o1 è disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti a ChatGPT Plus e Team, mentre il nuovo piano di abbonamento a ChatGPT Pro, che include anche la versione pro di o1, sarà disponibile nel corso dei prossimi giorni.