Gli aspirapolvere per secco e umido, conosciuti meglio come lavapavimenti hanno sempre avuto un limite invalicabile: non riuscivano a passare sotto ai mobili, ai letto o ai divani, per via della loro conformazione. Ci ha pensato Tineco, uno dei brand che sta maggiormente investendo i ricerca e sviluppo, con FLOOR ONE STRETCH S6, premiato a IFA 2024 come prodotto dell’anno e che in occasione del Black Friday scende al minimo storico.

È un dispositivo capace di passare sotto ai mobili (a patto che siano alti da terra almeno 13 centimetri), arrivando dove la maggior parte delle soluzioni della concorrenza non riesce a pulire. Dimenticate quindi di dover spostare il divano, o di utilizzare il vecchio mocio per pulire sotto al letto, con questo prodotto Tineco diventa tutto più semplice.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6

La peculiarità di questo dispositivo è quella di poter inclinare il corpo principale di ben 180 gradi e l’immagine che vedete qui sopra vi mostra chiaramente quali sono i benefici di tale tecnologia. Il nuovo design del dispositivo, con il serbatoio dell’acqua pulita posto al di sopra della spazzola e con l’acqua sporca che viene tenuta distante dal motore, consente di ottenere la massima igiene in tutta la casa, senza fare troppa fatica e raggiungendo quelle aree che con una normale lavapavimenti sono precluse.

Ora potete buttare il mocio, che vi costringe a lavare con acqua progressivamente più sporca: con Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 avete un serbatoio con acqua sempre pulita, nel quale potete inserire la soluzione detergente di Tineco che scioglie anche le macchie più ostinate e disinfetta il pavimento, e un serbatoio dove viene convogliato lo sporco insieme all’acqua raccolta. Anche la spazzola principale, con bordi laterali ridotti ai minimi termini, viene costantemente pulita con un raschietto che rimuove lo sporco e con l’acqua che elimina le impurità.

La nuova batteria a sacchetto, ma soprattutto il sensore iLoop, che adegua la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione in base alla quantità di sporco rilevato sul pavimento, permettono di ottenere un’autonomia particolarmente interessante, fino a 40 minuti, per pulire senza grossi problemi ambienti molto ampi.

Quando avete terminato di pulire il pavimento dovrete solo preoccuparvi di due cose: riempire il contenitore dell’acqua pulita e vuotare quello dell’acqua sporca. Al resto ci pensa la procedura automatica di pulizia, che si attiva riponendo la lavapavimenti sulla sua base di ricarica e premendo l’apposito tasto posizionato sull’impugnatura.

Il lavaggio della spazzola avverrà con acqua riscaldata fino a 70 gradi, così da sciogliere eventuali macchie di grassi rimaste sulla spazzole e pulirla a fondo. Durante la pulizia quest’ultima viene fatta ruotare in entrambi i sensi, mente viene aumentata la potenza di aspirazione per evitare che si formino incrostazioni nei tubi interni che finirebbero inevitabilmente per compromettere l’efficienza della pulizia. Al termine del lavaggio viene attivata la procedura di asciugatura con aria calda, anche in questo caso a 70 gradi, e in appena 5 minuiti viene ridotto notevolmente il rischio di formazione di muffe e cattivi odori.

Non vanno dimenticate le ruote assistive, che riducono la fatica e rendono più agevole l’utilizzo di Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 anche alle persone anziane o ai bambini. Lo sconto del Black Friday, valido dal 21 novembre al 2 dicembre, in occasione dunque del Cyber Monday, vi permette di risparmiare ben 140 euro sull’acquisto di un prodotto che saprà darvi parecchie soddisfazioni.

BLACK FRIDAY 💰 Fino al 2 dicembre Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 è in offerta su Amazon a 459 euro invece di 599 euro.

