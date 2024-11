La statunitense Noble ha annunciato le sue nuove cuffie true wireless di fascia alta che ora sono le più all’avanguardia della sua gamma. Le cuffie FoKus Rex5 vantano cinque driver con cancellazione attiva del rumore (ANC) e il software di personalizzazione del suono di Audiodo. Ecco i dettagli di questo nuovo dispositivo indossabile.

Caratteristiche delle cuffie Noble FoKus Rex5

Le FoKus Rex5 di Noble Audio sono dotate di una configurazione ibrida a cinque driver che include un driver dinamico da 10 mm, un driver planare da 6 mm e tre driver ad armatura bilanciata per estendere la gamma di frequenza.

Secondo il produttore questa particolare combinazione offre bassi ricchi e pieni, toni medi dettagliati e alti cristallini su una gamma di frequenza estesa da 20 Hz a 40 kHz.

Abbinato a codec audio avanzati tra cui aptX Adaptive e LDAC, le FoKus Rex5 si adattano perfettamente a diverse fonti di ascolto, garantendo un audio ad alta risoluzione che soddisfa anche gli audiofili.

Queste cuffie integrano l’innovativo software di personalizzazione del suono di Audiodo che adatta l’audio alle esigenze uditive di ogni utente. Il processo di configurazione guida gli ascoltatori attraverso una calibrazione unica che ottimizza l’uscita audio in base alla sensibilità di ogni orecchio, quindi è indicata per gli ascoltatori con udito non bilanciato.

La memoria integrata permette di memorizzare i profili audio personalizzati direttamente nelle cuffie, in modo che gli utenti possano sfruttarli su tutti i dispositivi e senza la necessità dell’app di Noble.

Le FoKus Rex5 offrono una cancellazione attiva del rumore di alta qualità e varie modalità di trasparenza e si connettono tramite Bluetooth 5.4 con Multipoint.

Sul fronte dell’autonomia l’azienda dichiara 5 ore di utilizzo con ANC attivo e 7 ore senza ANC, tuttavia l’astuccio con ricarica rapida può fornire altre 40 ore di autonomia.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Noble FoKus Rex5

Le Noble FoKus Rex5 sono già disponibili per il pre-ordine e le spedizioni iniziano oggi 29 novembre presso rivenditori selezionati in tutto il mondo al prezzo di 499 euro.