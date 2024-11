Partono le offerte del Black Friday di DAZN. Da oggi e fino al prossimo 8 dicembre, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport con uno sconto netto su tutti i piani. Rispetto alla promo terminata domenica 24 novembre, dedicata esclusivamente al piano Standard, questa volta le offerte di DAZN riguardano tutti e quattro i piani proposti dalla piattaforma.

Di conseguenza, oltre al piano Standard è possibile attivare a prezzo scontato anche il piano Plus, che consente l’acceso a tutto il catalogo della piattaforma con possibilità di sfruttare le due visioni in contemporanea, da due dispositivi che utilizzano connessioni Internet differenti. In sconto c’è anche il piano Goal Pass, che include 3 partite di Serie A e tutta la Serie B. Per gli appassionati di “altri sport”, come il basket e la pallavolo, c’è in sconto anche il piano Start.

Grazie a queste offerte è possibile risparmiare fino a 200 euro per un anno di abbonamento (scegliendo la versione annuale con pagamento in un’unica soluzione del piano Plus). Vediamo tutte le offerte disponibili per attivare DAZN in occasione del Black Friday 2024.

DAZN è in sconto per il Black Friday: ecco tutte le offerte

Con il Black Friday di DAZN è possibile accedere a tutti e quattro i piani a prezzo scontato. Per vedere tutto il catalogo di contenuti della piattaforma, comprese tutte le partite di Serie A, bisogna puntare sulla versione Standard o su quella Plus. Per vedere, invece, tutta la Serie A e 3 partite per turno di Serie A (quelle trasmesse anche da Sky) c’è il piano Goal Pass. Con il piano Start, invece, è possibile accedere a tutto il catalogo di “altri sport” con l’esclusione del calcio maschile.

Plus: fino a 200 euro di risparmio e 2 visioni in contemporanea

Partiamo dal piano più completo: la versione Plus di DAZN, con accesso a tutto il catalogo e possibilità di due visioni in contemporanea senza il vincolo di utilizzare la stessa connessione, è disponibile in sconto con questi prezzi:

abbonamento mensile: 29,90 euro al mese per 3 mesi , poi 69,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo)

, poi 69,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo) abbonamento annuale con pagamento mensile: 24,90 euro al mese per 3 mesi , poi 59,99 euro al mese

, poi 59,99 euro al mese abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 399 euro invece di 599 euro al mese (il costo è di circa 33 euro al mese); è possibile pagare in 3 rate senza interessi con Klarna

Standard: tutta la Serie A e molto altro da 14,90 euro al mese

C’è poi in sconto il piano Standard. Anche questa versione garantisce un accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma ma da un solo dispositivo (oppure da due dispositivi in contemporanea ma utilizzando la stessa connessione). I costi sono i seguenti:

abbonamento mensile: 19,90 euro al mese per 3 mesi , poi 44,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo)

, poi 44,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo) abbonamento annuale con pagamento mensile: 14,90 euro al mese per 3 mesi , poi 34,99 euro al mese

, poi 34,99 euro al mese abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 259 euro invece di 359 euro al mese (il costo è di circa 30 euro al mese); è possibile pagare in 3 rate senza interessi con Klarna

Goal Pass: tutta la Serie A e 3 partite di Serie A da 7,90 euro al mese

Da segnalare anche l’offerta per il piano Goal Pass (ottimo per i tifosi che vogliono seguire le partite della propria squadra del cuore in Serie B). I costi sono i seguenti:

abbonamento mensile: 9,90 euro al mese per 3 mesi , poi 19,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo)

, poi 19,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo) abbonamento annuale con pagamento mensile: 7,90 euro al mese per 3 mesi , poi 13,99 euro al mese

, poi 13,99 euro al mese abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 89 euro invece di 129 euro al mese (il costo è di circa 7,5 euro al mese); è possibile pagare in 3 rate senza interessi con Klarna

Start: gli altri sport da 5,90 euro al mese

A completare le promo c’è il piano Start che propone tutti i contenuti degli altri sport, senza calcio (maschile, il calcio femminile è incluso). I prezzi sono questi:

abbonamento mensile: 7,90 euro al mese per 3 mesi , poi 14,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo)

, poi 14,99 euro al mese (non ci sono vincoli ma è necessario inviare la disdetta con 30 giorni di anticipo) abbonamento annuale con pagamento mensile: 5,90 euro al mese per 3 mesi , poi 11,99 euro al mese

, poi 11,99 euro al mese abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 69 euro invece di 99 euro al mese (il costo è di circa 6 euro al mese); è possibile pagare in 3 rate senza interessi con Klarna

Tutte le offerte citate saranno valide fino al prossimo 8 di dicembre 2024 e possono essere attivate anche da chi ha già DAZN (magari con un abbonamento in scadenza) che dovrà, però, creare un nuovo account. Per accedere alle promo del Black Friday della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport basta seguire il link qui di sotto.

