Dagli Stati Uniti arriva la notizia del lancio di un nuovo ed elegante orologio targato Casio: stiamo parlando di Casio MTG-B2000YST1.

Si tratta di un nuovo modello resistente ed elegante della gamma G-Shock, che entra a fare parte della serie MT-G e si caratterizza per una speciale estetica Storm Chaser, ottenuta tramite una lunetta placcata in ioni arcobaleno che cambia colore.

Le principali caratteristiche del nuovo orologio di Casio

Grande attenzione da Casio è stata prestata al design e basta un rapido sguardo al suo nuovo orologio per apprezzare alcuni dettagli, come la lunetta che combina finiture blu e argento (è realizzata in carbonio e fibra di vetro stratificati) e vanta uno strato fosforescente che si illumina al buio o il cinturino in resina con tonalità scure.

Realizzato in carbonio multistrato e un vetro zaffiro antigraffio con rivestimento antiriflesso per garantire agli utenti una notevole durata nel tempo e la necessaria resistenza agli urti, Casio MTG-B2000YST1 è anche impermeabile all’acqua (fino a 200 metri) e tale caratteristica lo rende adatto a una vasta gamma di attività. Nonostante la sua struttura robusta, questo nuovo orologio è leggero, pesando soltanto 104 grammi.

Tra le altre caratteristiche di questo orologio troviamo la connettività Bluetooth, che consente agli utenti di sincronizzarlo con l’applicazione CASIO WATCHES (che è disponibile sia per Android che per iOS e consente agli utenti di avere funzioni come la regolazione automatica dell’ora e la visualizzazione dell’ora mondiale), un timer per il conto alla rovescia, un cronometro da 24 ore, un indicatore del livello della batteria e il supporto alla ricarica solare (non sarà quindi necessario sostituire la batteria).

Negli Stati Uniti Casio MTG-B2000YST1 viene venduto al prezzo ufficiale di 1.450 dollari. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la sua disponibilità in Italia.