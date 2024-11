NVIDIA ha annunciato un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale. Si chiama Fugatto e utilizzando testo e audio come input può creare qualsiasi combinazione di musica, voci e suoni.

L’azienda definisce Fugatto (abbreviazione di Foundational Generative Audio Transformer Opus 1) come un coltellino svizzero per il suono che consente agli utenti di generare qualsiasi tipo di audio abbiano in mente, ad esempio una tromba che abbaia o un sassofono che miagola.

Fugatto genera audio inaudito, secondo NVIDIA

Grazie a una messa a punto precisa e a piccole quantità di dati canori, lo strumento è in grado di trasformare il tono della voce, inoltre permette di modificare la musica isolando le voci in un brano, aggiungere strumenti e persino sostituire una sezione di pianoforte con un cantato.

Tra gli altri casi d’uso la società mostra come Fugatto può essere utile per la creazione di effetti sonori, come il rumore di un immaginario grande macchinario senziente.

Esistono già diversi altri strumenti che generano audio con l’IA, tuttavia NVIDIA è la prima azienda ad affermare che il proprio è capace di creare suoni mai sentiti.

Tuttavia bisognerà vedere quale sarà la posizione dei detentori dei diritti d’autore, notoriamente contrari in merito ai dati che le società utilizzano per addestrare strumenti del genere. A seguire trovate un video che mostra come può essere utilizzato Fugatto.