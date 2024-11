Open Fiber ha annunciato il raggiungimento di un importante traguardo in Italia per quanto riguarda le infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni.

L’azienda italiana ha effettuato dei test in collaborazione con Nokia a velocità record di connessione in fibra ottica, arrivando fino a 100 Gbps, divenendo così il primo operatore wholesale only in Europa e il primo operatore di telecomunicazioni nel nostro Paese a raggiungere questo risultato.

I test di Open Fiber e Nokia

Non scopriamo di certo oggi quanto sia di fondamentale importanza per l’economia del Paese la disponibilità di una valida infrastruttura e Open Fiber sta realizzando una rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) su scala nazionale, appositamente progettata per soddisfare le crescenti esigenze di provider di servizi, imprese e consumatori.

Ed è qui che entra in gioco Nokia, che con le sue tecnologie PON (Passive Optical Network) di nuova generazione consentirà ad Open Fiber di offrire soluzioni flessibili e in grado di adattarsi a ogni necessità (dalla gestione di applicazioni cloud e siti Web alla connessione di aziende che hanno bisogno di banda ultra-larga).

Stando a quanto è stato reso noto da Open Fiber, la sperimentazione (condotta nella sua sede centrale a Roma) si basa sulla sua attuale rete in fibra a 10 Gbps e dimostra come diverse tecnologie PON possano coesistere sulla stessa infrastruttura, aumentando così la capacità della rete senza bisogno di ricorrere ad ulteriori interventi strutturali.

I test condotti hanno anche consentito la valutazione di nuove soluzioni per la sanità e l’industria che richiedono velocità elevate, latenza ridotta e una trasmissione dati affidabile.

Molto soddisfatto si è detto Nicola Grassi, Direttore Technology di Open Fiber, il quale ha precisato che la sua azienda è orgogliosa per i risultati ottenuti in questa sperimentazione, che dimostrano la qualità e l’innovazione della rete già disponibile e, allo stesso tempo, aprono la strada a tante nuove possibilità.