Il Black Friday è partito, con tanti sconti e offerte da cogliere al volo per acquistare i prodotti desiderati e, magari, anche per anticipare qualche regalo di Natale. Tra le varie promozioni in corso, segnaliamo anche il Black Friday di Oclean che offre fino al 50% sui prodotti selezionati.

Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare uno spazzolino elettrico o uno dei tanti accessori Oclean a prezzo contenuto, sfruttando uno sconto extra al carrello, coupon su prodotti selezionati e la possibilità di acquistare bundle di prodotti a prezzo fortemente ridotto. Vediamo i dettagli della promo:

Partono le offerte del Black Friday di Oclean

La promo del Black Friday di Oclean include diversi vantaggi, anche cumulabili. Per tutti gli ordini fatti dallo store ufficiale c’è la consegna gratuita (in caso di importo complessivo dell’ordine superiore ai 50 euro).

L’offerta in corso prevede, inoltre, uno sconto al check-out, da applicare al totale dell’ordine oltre a un prodotto in regalo (legato all’importo dell’ordine) che dovrà essere aggiunto manualmente al carrello. Ecco i dettagli:

15% per ordini superiori a 79 euro ; in regalo un pacco di Dental Floss Picks

; in regalo 20% per ordini superiori a 99 euro ; in regalo due pacchi di Dental Floss Picks

; in regalo 25% per ordini superiori a 109 euro ; in regalo una Tote Bag

; in regalo una 30% per ordini superiori a 129 euro; in regalo un S1 UV Tootbrush Sanitizer (igienizzante UVC per spazzolini da denti)

Il Black Friday dello store Oclean include anche sconto su prodotti selezionati tramite coupon. Ecco le opzioni disponibili:

Spazzolino sonico Oclean Flow S con il 50% di sconto utilizzando il coupon OCFLOW50 : il prezzo finale è di 19,95 euro

con il utilizzando il coupon : il prezzo finale è di Oclean W10 Idropulsore dentale a getto d’acqua con il 43% di sconto utilizzando il coupon OCW10SAVE : il prezzo finale è di 39,85 euro

con il utilizzando il coupon : il prezzo finale è di Ricariche per spazzolini Ocleanc on il 30% di sconto utilizzando il coupon BH8CTSAVE: il prezzo finale cambia in base al pacchetto scelto

Ci sono poi i bundle di prodotti con sconti fino al 50%. In questo caso, le opzioni sono diverse ed è possibile scegliere i prodotti desiderati tra spazzolini, filo interdentale e accessori di vario tipo andando a personalizzare l’ordine con uno sconto significativo.

Tutte le promo indicate sono valide fino al 2 dicembre. Per scoprire le offerte basta seguire il link qui di sotto.

BLACK FRIDAY 💰 Accedi qui a tutte le offerte del Black Friday di Oclean

