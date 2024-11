Anche Aqara partecipa al Black Friday di Amazon e lo fa in grande stile, con tante offerte per il suo ecosistema di prodotti per la Smart Home. Il meccanismo è quello che oramai conosciamo: le offerte in corso su Amazon dureranno ancora per diversi giorni (fino al 2 dicembre) ma le scorte sono limitate e le offerte più interessanti potrebbero terminare prima. Per arricchire la propria casa intelligente con i prodotti Aqara a prezzo scontato (con anche diversi minimi storici) è, quindi, possibile sfruttare subito le promo del Black Friday di Amazon. Vediamo quali sono:

Le offerte Aqara del Black Friday di Amazon

In questo momento, su Amazon sono disponibili svariati prodotti Aqara in offerta. Qui di sotto vi proponiamo le offerte più interessanti disponibili oggi:

Il prezzo pre-sconto è il prezzo più basso su Amazon registrato negli ultimi 30 giorni. Per i prodotti selezionati, l’offerta del Black Friday rappresenta, inoltre, il prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta, quindi, di un’ottima occasione per acquistare nuovi prodotti Aqara.

In sconto, inoltre, ci sono diversi altri prodotti del brand. Per un quadro completo sulle offerte Aqara, invece, potete consultare lo store Aqara su Amazon tramite il link qui di sotto. Come detto in precedenza, tutte le offerte terminano il 2 dicembre oppure in caso di esaurimento delle scorte.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del Black Friday potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.