Gli aspirapolvere robot sono da tempo tra i prodotti più richiesti nel nostro Paese. Viene da sé che durante i principali eventi promozionali dell’anno siano al vertice delle classifiche di vendita e il Black Friday non farà certo eccezione. ECOVACS, uno dei brand più apprezzati in questo mercato, ha scelto i cinque cavalli di battaglia con cui intende sfidare la concorrenza, anche se ovviamente ci sono molti altri prodotti in offerta in questo periodo.

Seguendo l’iniziativa di Amazon, gli sconti ECOVACS legati al Black Friday partono il 21 dicembre e andranno avanti fino al 2 dicembre, quando il Cyber Monday chiuderà questo periodo di offerte e lascerà lo spazio agli eventuali sconti di Natale. Scopriamo meglio quali sono i prodotti selezionati dal produttore asiatico, che ha una soluzione per chiunque, sia per chi ha un budget contenuto sia per chi invece vuole il meglio della tecnologia attuale e non si pone particolari tetti di spesa.

ECOVACS T30 PRO OMNI

Un prodotto di fascia alta al prezzo di un modello di fascia media? Durante il Black Friday può succedere anche questo e T30 PRO OMNI è il classico esempio di robot aspirapolvere da prendere senza pensarci troppo. Potenza di aspirazione di 11.000 Pa, pulizia adattiva dei bordi TruEdge, con il mocio rotante che si estende fino alla parete o al bordo dei mobili, spazzola speciale per ridurre la probabilità che si formino grovigli di peli e capelli. L’innovativa tecnologia TruDetect riconosce oggetti imprevisti lasciati sul pavimento, ricalcolando il percorso senza perdere in efficienza.

La stazione di ricarica ha un design particolare,. che permette di rimuovere il contenitore dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca senza dover aprire alcun coperchio. La stazione si occupa di riempire con acqua pulita il serbatoio interno del robot, raccogliere la polvere in un apposito sacchetto, lavare i moci con acqua calda e asciugarli con aria calda, per la massima igiene.

BLACK FRIDAY 💰 ECOVACS T30 PRO OMNI è in offerta su Amazon a 629 euro invece di 999 euro

ECOVACS T30S PRO OMNI

Il design della base di T30S PRO OMNI è diverso dal modello T30 PRO OMNI, ma le funzioni sono molto simili. Troviamo una stazione di ricarica più “tradizionale”, con una forma rettangolare. La stazione raccoglie lo sporco, carica l’acqua pulita nel robot, lava e asciuga a caldo i moci per una igiene perfetta.

Il robot propone una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, riconoscimento degli ostacoli, mappa multi piano, intelligenza artificiale per riconoscere e rimuovere efficacemente le macchie più ostinate, e una funzione di sorveglianza molto interessante. Potete infatti utilizzare la videocamera frontale per sorvegliare la vostra abitazione quando siete fuori casa, ma anche per parlare con i vostri familiari o, perché no, anche con i vostri amici a quattro zampe, magari per tranquillizzarli.

BLACK FRIDAY 💰 ECOVACS T30S PRO OMNI è in offerta su Amazon a 699 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS N30 PRO OMNI

Scendendo di prezzo troviamo N30 PRO OMNI, un robot che ripropone il design privo di coperchio sopra ai contenitori per acqua pulita e sporca e una stazione di ricarica che lava e asciuga a caldo i panni, e vuota il contenitore interno del robot, convogliando la polvere in un apposito sacchetto.

Il robot con i suoi 10.000 Pa è capace cdi pulire ogni tipo di superficie, tappeti inclusi e può raggiungere i bordi delle pareti e dei mobili estraendo il mocio. I due panni rotanti vengono premuti con forza sul pavimento per rimuovere agevolmente anche le macchie più ostinate e i controlli possono avvenire anche con lo smartwatch, in particolare con Apple Watch, senza dimenticare il controllo tramite smartphone o utilizzando i pulsanti sul robottino.

BLACK FRIDAY 💰 ECOVACS N30 PRO OMNI è in offerta su Amazon a 549 euro invece di 699 euro

ECOVACS X5 PRO

ECOVACS ha ovviamente pensato anche a chi vuole il meglio della tecnologia attuale e X5 PRO OMNI è la risposta perfetta. La sua forma a “D” rende più efficace la pulizia lungo i bordi e negli angoli, la potenza di aspirazione raggiunge i 12.800 Pa e i moci possono essere estesi per raggiungere i bordi anche durante il lavaggio. Gli ostacoli imprevisti, come animali domestici, ciabatte, giocattoli, non rappresentano un problema e vengono evitati accuratamente senza compromettere l’efficienza della pulizia.

Questo grazie anche a AINA 2.0, il nuovo sistema di navigazione intelligente che si aggiorna in tempo reale, così da rilevare, oltre agli ostacoli, eventuali modifiche nella disposizione dei mobili o di altri oggetti, adattandosi in tempo reale per garantire in ogni condizione la massima efficienza.

La stazione di ricarica è tra le più evolute mai viste, e dotata di un design curato nei minimi dettagli. Può riempire il serbatoio interno del robot con acqua pulita, raccogliere la polvere in un sacchetto, lavare i moci con acqua calda a 70 gradi e asciugarli con aria calda, al fine di ridurre la formazione di muffe, batteri e cattivi odori. E il vassoio per il lavaggio dei moci si pulisce da solo, così non dovrete fare manutenzione per almeno 5 mesi.

BLACK FRIDAY 💰 ECOVACS X5 PRO è in offerta su Amazon a 899 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS N20 PRO PLUS

Se vi state avvicinando al mondo dei robot aspirapolvere per la prima volta, o se il vostro budget è particolarmente contenuto, N20 PRO PLUS può essere la risposta giusta per voi. È un robot di qualità sicuramente superiore rispetto a soluzioni simili dal prezzo inferiore, e offre il giusto compromesso tra prezzo e funzionalità. La potenza di aspirazione di 8.000 Pa permette di pulire facilmente anche i tappeti, la spazzola anti groviglio evita che peli e capelli si blocchino sulla spazzola principale e per lavare il pavimento è stato scelto un panno che viene premuto sul pavimento e sfregato cinque volte più velocemente di quello che potreste fare a mano.

L’autonomia consente di pulire case di grandi dimensioni e la stazione di ricarica può contare su una scelta intelligente ed ecologica. Anziché utilizzare un sacchetto per raccogliere la polvere, la stazione di ricarica utilizza un sistema ciclonico per portare lo sporco in un contenitore di plastica, che potrete vuotare nel bidone della spazzatura. Davvero intelligente come scelta.

BLACK FRIDAY 💰 ECOVACS N20 PRO PLUS è in offerta a 349 euro invece di 499 euro

Queste erano dunque le proposte di ECOVACS per il Black Friday, ma visitando lo store ECOVACS su Amazon troverete altre promozioni e accessori per tenere sempre in perfetta efficienza il vostro robot aspirapolvere.

