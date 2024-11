Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare tanti prodotti tech ma è anche un’opportunità per chi sta valutando l’acquisto di una bici elettrica. Durante questo periodo di sconti, infatti, su Amazon sono in corso offerte dedicate Touroll, con la possibilità di ottenere uno sconto extra grazie al codice TUTTO20AM, da aggiungere prima di completare il pagamento. I modelli in promo sono due.

Bici elettriche Touroll in offerta per il Black Friday su Amazon

La gamma di e-bike Touroll è protagonista del Black Friday su Amazon, con la possibilità per tutti gli utenti interessati di poter effettuare l’acquisto a prezzo ridotto e, quindi, assicurarsi una nuova bici elettrica con un ottimo rapporto qualità/prezzo. I modelli in offerta sono la Touroll B1 e la Touroll U1 nella versione da 26 pollici.

Entrambe le bici elettriche sono scontate a 569 euro ma, aggiungendo il codice sconto TUTTO20AM al momento del check out, è possibile ottenere uno sconto extra del 4%. In questo modo, il prezzo dei due modelli Touroll si riduce fino a 546 euro. La spedizione è sempre gratuita.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la Touroll B1 è una bici elettrica con motore da 250 W e una batteria rimovibile da 36 V, con capacità di 15,6 mAh. Il modello può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e ha un’autonomia che può arrivare fino a 40 chilometri in modalità elettrica e fino a 90 chilometri in modalità assistita.

La bici ha un sedile regolabile in altezza, in modo da rendere confortevole l’utilizzo per tutti (l’altezza dell’utente può variare tra 1,55 e 1,95 metri), ed è dotata di freni a doppio disco e forcella ammortizzata anteriore. Il cambio è a 7 velocità e la bici monta pneumatici da 26” x 1,95”.

Il secondo modello in offerta per il Black Friday è la Touroll U1 nella versione da 26′‘. Anche in questo caso troviamo un motore da 25 W abbinato a una batteria da 13 Ah. La pedalata assistita è impostabile su 3 livelli, fino a 25 km/h, oltre alla modalità camminata. Il sistema frenante comprende un freno elettronico e freni a doppio disco per la massima reattività.

L’autonomia può arrivare fino a 65 chilometri, con la modalità di pedalata assistita. La bici utilizza pneumatici CST da 26” x 2,1” ed è dotata di un cambio a 21 velocità. Per i viaggi su strade sterrate e sconnesse, la U1 è dotata di sospensioni da 80 mm. L’altezza del sellino è regolabile e la bici si può adattare a utenti con altezza compresa tra 1,55 e 1,90 metri.

Per accedere alle offerte del Black Friday su Amazon dedicate alle bici elettriche di Touroll basta seguire i link riportato qui di sotto. Ricordiamo di utilizzare il codice TUTTO20AM per ottenere uno sconto aggiuntivo del 4% sul prezzo finale.