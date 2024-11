Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Baidu di un paio di occhiali smart dotati di intelligenza artificiale.

Il colosso asiatico, ritenuto una sorta di risposta cinese a Google, ha scelto il suo evento annuale (la Baidu World Conference), organizzato a Shanghai, per svelare varie novità IA, inclusi questi smart glass, che potranno contare tra le altre cose sulla tecnologia ERNIE.

Le principali caratteristiche degli smart glass di Baidu

Gli occhiali smart del colosso asiatico hanno uno dei loro principali punti di forza nelle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale generativa ERNIE e sono stati progettati per diventare una sorta di “assistente privato”.

Stando a quanto è stato rivelato dal produttore, gli utenti saranno in grado di interagire con il dispositivo usando la propria voce e, aspetto ancora più interessante, potranno porgli domande su ciò che vede, chiedergli di riprodurre musica e invitarlo a tenere traccia del loro consumo calorico.

Inoltre, dato che gli occhiali sono dotati di telecamere, gli utenti potranno sfruttarle per scattare delle foto o registrare dei video.

Per l’esordio ufficiale degli smart glass di Baidu ci sarà da avere pazienza sino al prossimo anno, quando verranno lanciati in Cina con l’obiettivo di divenire una valida alternativa a soluzioni “occidentali” come gli occhiali intelligenti di Meta (che ha collaborato alla loro realizzazione con Ray Ban e li ha dotati di un assistente di intelligenza artificiale generativa).

Baidu non ha ancora svelato quanto costeranno i suoi nuovi occhiali ma, tanto per avere un termine di paragone, quelli di Meta vengono venduti a 299 dollari.

In occasione della Baidu World Conference il colosso cinese si è dedicato anche ad altre soluzioni IA, confermando ancora una volta che è l’intelligenza artificiale il settore nel quale si daranno battaglia per i prossimi anni i colossi del mondo della tecnologia.