L’home banking di Intesa Sanpaolo non funziona da questa mattina: risulta inaccessibile a molti utenti, o comunque accessibile solamente a tratti. Per il momento la società non ha fornito una spiegazione ufficiale, ma immaginiamo (e speriamo) che si tratti di un problema tecnico risolvibile nel giro di qualche ora. Vediamo cosa sappiamo.

Intesa Sanpaolo non funziona: problemi su app e sito

I clienti Intesa Sanpaolo stanno avendo problemi con l’accesso e l’utilizzo dell’home banking, sia tramite l’app per smartphone Android e iOS, sia tramite sito web. Le prime segnalazioni sono iniziate questa mattina, ma nel giro di qualche ora sembrava che la situazione stesse lentamente tornando alla normalità: in realtà negli ultimi minuti le segnalazioni tramite Downdetector stanno tornando ad aumentare, ed effettivamente il servizio non funziona a molti clienti (come abbiamo potuto verificare in redazione).

Nella maggior parte dei casi l’app si apre normalmente, ma dopo aver digitato le credenziali o inserito l’impronta per l’accesso biometrico, ci si ritrova di fronte a una schermata di caricamento infinita con la dicitura “Attendere prego“. Questo significa che non solo non è possibile eseguire operazioni come l’invio di pagamenti, ma risulta impossibile gestire conto e carte, autorizzare eventuali pagamenti per mezzo di notifiche su smartphone e così via. Sorprendentemente sembrano invece funzionare le notifiche delle operazioni in entrata, anche se probabilmente a singhiozzo.

Come si può evincere dal grafico qui sopra, il problema di Intesa Sanpaolo sembrava rientrato nel primo pomeriggio, ma nel momento in cui stiamo scrivendo le segnalazioni stanno tornando a moltiplicarsi. Continueremo a tenere monitorata la situazione in attesa della soluzione a quello che speriamo sia solamente un problema tecnico, ed eventualmente di una dichiarazione ufficiale di Intesa.

Avete problemi anche voi con l’app e i servizi Intesa Sanpaolo?