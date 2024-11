Voglia di rinnovare il salotto? Magari con una TV di qualità a tecnologia OLED? Oggi l’occasione si fa ghiotta perché l’ultimo arrivato di LG nel segmento C nel taglio da 42” (e 77”) è ora disponibile a un prezzo straordinario. Vediamo le specifiche che lo rendono uno dei migliori per qualità dell’immagine e le caratteristiche dell’offerta su Amazon.

LG OLED evo 42″ Serie C4: caratteristiche tecniche e prestazioni avanzate

LG OLED evo 42″ Serie C4 (OLED42C44LA) è una delle soluzioni di punta della serie C4 di LG, progettato per offrire una qualità visiva e sonora di livello. Questo modello da 42 pollici monta un pannello OLED evo 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) che garantisce una riproduzione accurata e realistica dei colori, con neri profondi e contrasto infinito, qualità distintive della tecnologia OLED.

Al centro delle sue prestazioni troviamo il processore α9 Gen7, in grado di ottimizzare in modo intelligente immagine e suono grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Il televisore supporta tecnologie HDR come Dolby Vision, HDR10 e HLG, permettendo una resa dei dettagli incredibile anche nelle scene più dinamiche. Inoltre, il pannello è dotato di un refresh rate fino a 144 Hz che, insieme alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, garantisce fluidità nelle sequenze di gioco e riduzione di tearing e stuttering.

Sul lato audio, il sistema a 2.0 canali con una potenza complessiva di 20 W è arricchito da Dolby Atmos e DTS:X, per un’esperienza sonora immersiva. Non mancano le funzionalità smart del sistema operativo webOS 24, che offre un’interfaccia intuitiva e accesso a numerose app di streaming e ai comandi vocali tramite ThinQ AI e integrazione con Alexa.

Completa il quadro una connettività completa, che include ben 4 porte HDMI 2.1, 3 porte USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ed Ethernet, rendendolo ideale per l’intrattenimento e il gaming di ultima generazione.

Offerta imperdibile su Amazon

Attualmente, LG OLED42C44LA è in offerta su Amazon a 810€ che si riduce a soli 662,99€ con l’ulteriore sconto al check-out, rispetto al prezzo di listino di 1299€. La promozione è disponibile grazie a uno sconto in pagina e a un ulteriore 22% applicato direttamente al checkout, offrendo così un risparmio notevole su uno dei televisori OLED di ultima generazione.

Questa offerta rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera un TV OLED di alta qualità con specifiche all’avanguardia e un prezzo altamente competitivo. Non lasciatevi sfuggire questa promozione limitata e approfittate subito del prezzo speciale.

Per chi cercasse un TV più grande in offerta c’è anche il modello da 77” a 1858€ invece di 2499€. Altrimenti non vi resta che aspettare le migliori offerte del Black Friday e del Cyber Monday.