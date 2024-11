In occasione del Single’s Day, Amazon risponde alla promozione di MediaWorld e propone una promozione speciale: fino al 22% di sconto su una selezione di prodotti per acquisti di almeno 299€. L’offerta è allettante perché sono compresi tantissimi prodotti tra cui TV, smartwatch, smartphone ma anche elettrodomestici per la casa. Scopriamo insieme i dettagli di questa offerta, che rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera fare shopping con un occhio al risparmio, e vuole giocare in anticipo rispetto al Black Friday e al Cyber Monday.

Single’s Day su Amazon: dettagli dell’offerta

Il Single’s Day, nato in Cina come una celebrazione per i single, è ormai diventato un evento globale, e Amazon ha deciso di festeggiarlo con un’iniziativa promozionale anche in Italia. Lo sconto del 22% è valido su una vasta gamma di articoli selezionati, per ordini che raggiungono almeno 299€. Ecco una nostra selezione delle offerte più interessanti:

Come funziona la promozione Amazon Single’s Day

Per accedere allo sconto del 22%, basta selezionare i prodotti inclusi nella promozione e raggiungere la spesa minima di 299€. Al momento del pagamento, verrà automaticamente applicato il 22% di sconto sul totale dell’ordine. Ulteriori dettagli e prodotti nella pagina dedicata su Amazon per verificare la disponibilità dei prodotti e le condizioni della promozione.

La promozione sarà attiva fino al 11 novembre 2024 e potrebbe terminare prima del previsto in caso di esaurimento scorte. Nel mentre Amazon ha annunciato le date del suo Black Friday che durerà ben più di una settimana.