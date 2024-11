Il team di WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che permette agli utenti dell’app iOS di gestire in maniera più efficace gli effetti per la fotocamera e le videochiamate.

Alcuni utenti dell’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone ora possono sperimentare un maggiore controllo sulla personalizzazione della loro esperienza di videochiamata attraverso una nuova opzione che permette di scegliere se attivare i filtri facciali dinamici e gli effetti di sfondo.

WhatsApp testa una nuova opzione per gli effetti della fotocamera

La nuova impostazione offre agli utenti una maggiore flessibilità consentendo loro di attivare o disattivare gli effetti in qualsiasi momento, ad esempio se preferiscono passare facilmente a un aspetto più standard o professionale.

La funzionalità può essere disattivata sia dall’interfaccia della fotocamera direttamente durante le videochiamate sia dalle impostazioni sulla privacy dell’app WhatsApp, tuttavia disattivarla tramite le impostazioni sulla privacy nasconde anche il pulsante degli effetti dall’interfaccia della fotocamera, mantenendola più sgombera.

A tutela della privacy gli effetti vengono applicati localmente all’interno dell’app, in modo che le chiamate e i messaggi personali rimangano crittografati end-to-end indipendentemente dal fatto che questi effetti siano abilitati o meno.

Questa novità, in fase di implementazione anche per Android, è attualmente disponibile per alcuni utenti della versione beta 24.22.10.81 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

