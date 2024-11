Meta ha deciso di rendere accessibili i suoi modelli di intelligenza artificiale Llama ad agenzie governative e appaltatori che operano nel settore della sicurezza nazionale, una mossa che, secondo l’azienda, potrebbe aiutare gli Stati Uniti a competere con la Cina. Tra i partner privati inclusi nel progetto si trovano Amazon Web Services, Oracle e Microsoft, nonché importanti contractor della difesa come Palantir e Lockheed Martin.

Collaborazioni strategiche per accelerare i progetti governativi

Durante la più recente presentazione dei risultati finanziari di Meta, Mark Zuckerberg ha accennato alla collaborazione con il settore pubblico per diffondere l’uso del suo LLM, Llama, nel governo degli Stati Uniti. Meta ha successivamente fornito maggiori dettagli, spiegando come diverse aziende utilizzeranno Llama per migliorare processi complessi. Oracle, ad esempio, impiegherà il modello di IA per sintetizzare documenti di manutenzione degli aeromobili, supportando i tecnici nella diagnosi dei problemi e riducendo i tempi di riparazione. Amazon Web Services e Microsoft, dal canto loro, ospiteranno i modelli Llama su piattaforme cloud sicure, appositamente progettate per proteggere i dati sensibili utilizzati dai governi.

Meta ha esteso l’accesso ai modelli Llama anche a governi e appaltatori di altri Paesi alleati, tra cui Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. In un post sul blog, Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, ha affermato che queste partnership sono pensate per aiutare gli Stati Uniti e gli alleati a mantenere un vantaggio competitivo sull’intelligenza artificiale rispetto alla Cina. “Crediamo che sia nell’interesse dell’America e del mondo democratico che i modelli open source statunitensi possano eccellere e superare quelli provenienti dalla Cina e altrove”, ha scritto Clegg, ribadendo l’impegno di Meta verso la sicurezza e la prosperità economica degli Stati Uniti e dei suoi alleati.