Il monitor risulta senz’ombra di dubbio una delle componenti più importanti e fondamentali di un PC desktop. Nella giornata di oggi Amazon Italia propone ne propone uno, il monitor MSI MAG 274QRF in offerta al minimo storico con un ottimo 20% di sconto, permettendo così di risparmiare più di 50 euro rispetto al prezzo più basso visto di recente: scopriamone insieme le principali specifiche tecniche e funzionalità.

MSI MAG 274QRF: pensato per il gaming

Cominciamo prima di tutto dalla diagonale da 27 pollici dello schermo IPS, che offre così un’ampia visuale per i videogiochi di nuova generazione, grazie anche alla risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel) che permette di non perdersi nessun dettaglio.

La frequenza d’aggiornamento si attesta in questo caso a 180 Hz, garantendo così una buona fluidità anche per i titoli più concitati e dinamici. I tempi di risposta sono ridotti al minimo, pari a 1 millisecondo: si tratta di un parametro molto importante nel caso in cui giochiate in multiplayer online, dove avere una buona reattività è condizione più che necessaria per vincere contro gli altri giocatori, garantendo il giusto tempismo.

Tra le funzionalità maggiormente apprezzate del nuovo monitor firmato MSI troviamo la tecnologia Quantum Dot, che restituisce fino a 1,07 miliardi di colori possibili, che sono ulteriormente esaltati grazie alla certificazione DusplayHDR 400.

MSI ha inoltre implementato una tecnologia di riduzione della luce blu, che permette così di ridurre al minimo ogni possibile affaticamento visivo che potrebbe facilmente insorgere dopo ore e ore di utilizzo continuo. Molto apprezzata anche la presenza del supporto regolabile in 4 direzioni, che permette di adattarsi senza problemi a tutte le scrivanie.

Per chi fosse interessato all’acquisto, il monitor MSI MAG 274QRF è disponibile su Amazon Italia a soli 199,99 euro, contro i 249 euro del prezzo più basso visto di recente.

