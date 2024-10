Se siete alla ricerca di uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe fare decisamente al caso vostro. Amazon Italia ha infatti pensato di proporre Apple Watch SE 2 in offerta al minimo storico, con un ottimo 23% di sconto rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Apple Watch SE 2: sensori per la salute, display Retina e molto altro

Lo smartwatch firmato Apple presenta una cassa in alluminio da 40 millimetri, che ospita un display Retina OLED di tipologia LTPO sui cui è possibile visualizzare senza problemi tutte le informazioni relative alle app attualmente in utilizzo, grazie alla luminosità massima di 1000 nit che ne permette una facile visualizzazione anche in condizioni di luce estrema.

Sulla parte posteriore troviamo invece alcuni sensori deputati alla registrazione dei parametri vitali, come la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la qualità del sonno. Nel caso in cui lo smartwatch registri una frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, esso invia in automatico una notifica per avvisare immediatamente l’utente.

Buona l’autonomia dichiarata, con una batteria in grado di garantire fino a 18 ore di schermo acceso, permettendo così di arrivare alla fine della giornata senza particolari preoccupazioni: è inoltre possibile attivare la modalità risparmio energetico, che consente di aumentare ulteriormente l’autonomia totale del dispositivo.

Apple Watch SE 2 garantisce inoltre una resistenza all’acqua fino a 50 metri, permettendo così di essere utilizzato anche in piscina o durante le immersioni subacquee. Utile anche la funzione SOS Emergenze, che in caso di un incidente d’auto chiama in automatico i servizi d’emergenza per un soccorso immediato.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, Apple Watch SE 2 è disponibile in offerta su Amazon Italia a soli 199 euro, permettendovi così di risparmiare 60 euro sul prezzo di listino. Vi ricordiamo inoltre che lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete usufruire dell’abbonamento a Prime per la consegna gratuita in un giorno.

Acquista Apple Watch SE 2 in offerta su Amazon Italia a 199 euro