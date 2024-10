Le prime indiscrezioni su OPPO Enco X3 non dicevano molto sulle nuove cuffie del marchio cinese. Ma dopo la presentazione ufficiale di ieri – durante la quale sono stati presentati anche OPPO Find X8, OPPO Find X8 Pro, OPPO Pad3 Pro e la variante Glacier Rock Gray di OPPO Watch X – sono stati svelati i dettagli, alcuni dei quali molto interessanti e innovativi.

Tutte le caratteristiche e le innovazioni delle nuove cuffie OPPO Enco X3

Realizzate in collaborazione con Dynaudio, OPPO Enco X3 sono cuffie true wireless che offrono una qualità audio decisamente elevata per un’esperienza coinvolgente e personalizzata. La collaborazione con Dynaudio ha consentito di prevedere 5 modalità di tuning che vanno a ottimizzare il suono in base al genere musicale riprodotto e ai gusti personali di chi sta indossando gli auricolari.

Il suono prodotto dalle cuffie OPPO Enco X3 è potente anche grazie ai doppi DAC, uno per le frequenze alte e uno per le frequenze basse, che assicurano un controllo molto accurato per ogni frequenza. Nelle stesse cuffie, quindi, si hanno alti chiari e brillanti ma anche bassi forti e profondi senza dover sacrificare nulla e avendo un’esperienza sonora complessiva molto particolareggiata.

Ma l’aspetto probabilmente più suggestivo e innovativo di OPPO Enco X3 è dato dalla capacità di scansionare la struttura del condotto uditivo. Queste cuffie, infatti, regolano la resa sonora in base all’anatomia dell’orecchio, ma anche allo stato dell’udito e alle preferenze acustiche del singolo utente, andando a donare un ascolto sempre ottimale e personalizzato, ma anche attento alla cura dell’udito. La stessa attenzione la si ritrova anche nel tracciamento dei movimenti della testa di chi indossa le cuffie. Tenendo conto di questi dati viene adatto il suono riprodotto così da avere sempre un’esperienza immersiva di qualità.

Inoltre le cuffie OPPO Enco X3 integrano un algoritmo audio spaziale che permette di avere un suono tridimensionale molto realistico. Le cuffie prevedono anche il rendering indipendente dell’audio spaziale che è una caratteristica significativa perché permette di ascoltare un audio sempre di qualità a prescindere dal device che lo riproduce e dal sistema operativo utilizzato.

C’è da sottolineare anche la presenza della tecnologia cross-ecologica che permette di collegare diversi dispositivi con una connettività stabile e priva di interruzioni o perdita di qualità. Le cuffie OPPO Enco X3 prevedono la certificazione IP55 con processore BES2700 che mette a disposizione la tecnologia di cancellazione del rumore ANC fino a 50 dB e l’accesso a funzioni come VPU Bone Voiceprint e AI Call Noise Reduction che migliorano la qualità delle telefonate e una riduzione del rumore molto più efficace. Tre microfoni, driver da 11 mm, tweeter da 6 mm e Bluetooth 5.4 con LHDC 5.0 a 192 kHz/24 bit. La batteria è da 58 mAh (566 mAh se si considera la custodia) con il supporto alla ricarica wireless da 10W. Due le versioni disponibili: una con ricarica cablata in vendita a 899 yuan (117€ circa) e una con ricarica wireless al prezzo di 949 yuan (123€ circa).