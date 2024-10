A distanza di quasi 30 anni dall’ultima volta, una partita del massimo campionato italiano di calcio verrà nuovamente trasmessa “in chiaro”, ovviamente in esclusiva su DAZN (detentrice dei diritti TV).

La piattaforma, infatti, trasmetterà alcuni match con possibilità di visione gratuita per gli utenti non abbonati. Il match scelto per celebrare il ritorno in chiaro è Milan-Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato Serie A Enilive, anticipo serale del turno infrasettimanale con fischio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 29 ottobre 2024. Andiamo a vedere tutti i dettagli, incluso come fare per guardare gratuitamente la partita.

La Serie A torna in chiaro grazie a DAZN

Come anticipato in apertura, la Serie A di calcio sta per tornare ad essere trasmessa in chiaro a distanza di 28 anni dall’ultima volta, ovvero Juventus-Sampdoria (partita terminata sullo 0-3 per i blu-cerchiati) che venne trasmessa su Rai Uno il 13 aprile 1996.

Il pacchetto “Try and buy” dei diritti TV, acquisiti dalla piattaforma fino al 2029, consente a DAZN di trasmettere alcuni incontri (un massimo di 5 sui 380 totali per ogni stagione) in chiaro e con visione gratuita. Di seguito riportiamo le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia:

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande.”

DAZN trasmetterà in chiaro Milan-Napoli

Il match scelto per inaugurare questa iniziativa non è per niente banale: si tratta di Milan-Napoli, anticipo serale del turno infrasettimanale che costituirà la decima giornata del campionato Serie A Enilive, uno scontro tra due Big del nostro campionato.

Il big match di San Siro, con fischio d’inizio in programma per martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:45, sarà accompagnato da un ampio pre-partita che vedrà il volto femminile principale della Serie A su DAZN, ovvero Diletta Leotta, già in diretta dal campo alle 19:45. In cabina di commento, ci saranno Pierluigi Pardo (alla telecronaca) e Andrea Stramaccioni (al commento tecnico). Nel post-partita, ci sarà una puntata speciale di DAZN Serie A Show con Giorgia Rossi alla conduzione e tanti ospiti.

Per garantire un’esperienza “completa” anche agli utenti non abbonati, la piattaforma offrirà la funzionalità Fan Zone che permette di commentare la partita con altri tifosi, partecipare a sondaggi e vivere il match in maniera interattiva, comodamente dal divano di casa.

Come guardare gratuitamente Milan-Napoli del 29 ottobre 2024

Sarà possibile guardare gratuitamente Milan-Napoli del 29 ottobre da tutti i dispositivi compatibili e senza abbonamento, ma fornendo a DAZN un indirizzo e-mail valido. Ecco come registrarsi:

Da desktop/mobile: basterà andare su Dazn.com/home, selezionare “Milan-Napoli” nella home page e inserire il proprio indirizzo e-mail valido per accedere alla partita, incluso tutta la programmazione pre e post-partita.

basterà andare su Dazn.com/home, selezionare “Milan-Napoli” nella home page e inserire il proprio indirizzo e-mail valido per accedere alla partita, incluso tutta la programmazione pre e post-partita. Da smart TV (disponibile dal 28 ottobre): basterà aprire l’app DAZN dalla smart TV, cliccare su “Guarda Gratis“, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire il proprio indirizzo e-mail valido per accedere alla partita, incluso tutta la programmazione pre e post-partita.

Nel più classico dei “non è tutto oro quel che luccica”, tramite una nota diffusa alla fine del comunicato stampa, la stessa DAZN fornisce alcuni consigli per “fruire della migliore esperienza possibile” e informa del fatto che la visione gratuita di Milan-Napoli sarà possibile per un massimo di 2 milioni di utenti senza abbonamento: