In occasione dello Snapdragon Summit 2024 di Maui, oltre allo Snapdragon 8 Elite, Qualcomm ha presentato le sue nuove piattaforme per veicoli più potenti: Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite. Sono entrambe alimentate da CPU Oryon (“adattata alle esigenze di sicurezza e affidabilità del settore automobilistico”, sottolinea il produttore) e, in sostanza, nascono come strumento con cui le case automobilistiche possono integrare nei propri veicoli tecnologie digitali migliori e più avanzate: guida autonoma, ADAS, sistemi di infotainment e multimediali, per esempio.

Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite in breve

Negli ultimi anni nelle automobili la tecnologia digitale è diventata parte integrante dello sviluppo stesso dei prodotti. Oggi i veicoli sono dei computer su ruote, pieni di sensori, schermi, funzioni e dispositivi che vanno gestiti per far sì che tutto funzioni a dovere e l’esperienza di guida e di bordo sia il più idonea possibile al tipo di vettura.

Si parla sempre più spesso di veicoli software-defined, di prodotti in cui il software gioca un ruolo di primo piano, dove i veicoli stessi vengono migliorati nelle funzioni e caratteristiche dal software, anche in un secondo momento, tramite aggiornamenti OTA per esempio. È quindi proprio il software che ne determina le funzioni, le prestazioni e l’esperienza di guida, ma sulla base di un hardware che deve essere valido e in grado di sostenere le tecnologie attuali e, possibilmente, anche future.

Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite rappresentano gli ultimi due esempi proposti da Qualcomm, due piattaforme che, a partire dal prossimo anno, offriranno il massimo della tecnologia a disposizione dell’azienda statunitense alle case automobilistiche, per ora la tedesca Mercedes-Benz AG e Li Auto, una casa automobilistica cinese.

Rispetto alla generazione precedente, queste nuove piattaforme sono dotate di CPU (Oryon) e di GPU tre volte più veloci e di NPU (l’unità di elaborazione neurale) che sono ben dodici volte superiore in termini di prestazioni. È quanto dichiara Qualcomm che, fra le altre cose, sottolinea come si tratti di sistemi capaci di garantire elevati livelli di personalizzazione, di eseguire molte più operazioni contemporaneamente senza perdite di prestazioni e con consumi energetici contenuti.

Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite saranno importanti inoltre per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), per le funzioni di guida autonoma a mani libere e senza supervisione umana, o per il monitoraggio del conducente in tempo reale, ha spiegato Qualcomm, che ha aggiunto inoltre che sapranno soddisfare le future applicazioni multimediali, sia per la guida che per l’intrattenimento, giochi compresi.

Con più di 40 sensori multimodali e un massimo di 20 telecamere ad alta risoluzione, installati sia dentro che fuori, queste nuove piattaforme di Qualcomm dovrebbero soddisfare anche i costruttori più esigenti, che avranno a disposizione anche dei software per le immagini potenziati dall’intelligenza artificiale per migliorare la resa delle immagini e le funzioni di sicurezza.

“Con le prestazioni più elevate in termini di calcolo, grafica e intelligenza artificiale, e grazie all’efficienza energetica leader del settore e all’abilitazione di software all’avanguardia per digital cockpit e guida automatizzata, queste nuove piattaforme automobilistiche Elite Snapdragon rispondono alle esigenze del settore di gestire livelli di calcolo superiori, consentendo alle case automobilistiche di ridefinire le esperienze automobilistiche per i propri clienti” ha detto in occasione della presentazione delle due piattaforme Nakul Duggal, direttore generale dei reparti Automotive, Industrial e Cloud di Qualcomm.

Come anticipato, servirà del tempo per trovarne nelle auto, perché saranno disponibili per il campionamento a partire dal 2025, probabilmente anche da altre case automobilistiche oltre alle citate Li Auto e Mercedes-Benz AG.