C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per approfittare della promozione “Vincoli 5% – nuovi clienti” di Banca Mediolanum, che offre un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. Per partecipare, è necessario aprire SelfyConto, il conto corrente online della banca, che può essere attivato comodamente tramite una procedura interamente digitale. L’apertura si può fare online in pochi semplici passaggi. Ecco i dettagli.

I vantaggi di SelfyConto

SelfyConto non è solo la chiave per accedere alla promozione sul deposito vincolato, ma è anche un conto corrente con numerosi benefici. Tra questi, il canone gratuito per il primo anno (che si estende fino ai 30 anni per i più giovani), prelievi senza commissioni nei Paesi UE, e la possibilità di ottenere una carta di debito e credito Mastercard gratuita per il primo anno.

Come ottenere il tasso promozionale del 5%

Per usufruire del tasso promozionale del 5% annuo lordo, il primo passo è aprire SelfyConto entro il 31 ottobre 2024. Una volta aperto il conto, sarà possibile costituire un deposito vincolato per sei mesi, con un importo minimo di 100 euro e un massimo di 500.000 euro.

Un ulteriore requisito per accedere al tasso promozionale è l’accredito dello stipendio sul conto almeno sette giorni prima della scadenza del deposito. In mancanza di questo, il tasso applicato sarà ridotto allo 0,05%. Un aspetto interessante è la possibilità di svincolare le somme depositate in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

La promozione terminerà il 31 ottobre 2024, e per poter beneficiare del tasso del 5% sarà necessario aprire SelfyConto entro tale data. La costituzione del deposito vincolato, invece, potrà essere effettuata fino al 30 novembre.