Nuova rimodulazione in arrivo, questa volta per alcuni clienti di rete fissa WINDTRE. L’operatore sta iniziando a informare un gruppo di clienti di rete fissa dell’arrivo di un rincaro che sarà effettivo dal 1° gennaio 2025: vediamo cosa sappiamo, di quanto sarà l’aumento e il motivo della rimodulazione.

Nuova rimodulazione WINDTRE: aumento e diritto di recesso

I clienti interessati dalla nuova rimodulazione WINDTRE riceveranno una comunicazione specifica all’interno del conto telefonico del mese di ottobre 2024. In base a quanto anticipato da MondoMobileWeb, il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa dell’operatore aumenterà di 3 euro al mese dal primo rinnovo a partire dal 1° gennaio 2025.

Il motivo di questo aumento? Sostanzialmente il solito: “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“. Purtroppo per il momento non possiamo fornire una lista delle offerte di rete fissa coinvolte, ma l’operatore sta iniziando a inviare le comunicazioni ai clienti.

Come sempre i clienti possono non accettare la rimodulazione e approfittare del diritto di recesso, passando a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione: questo potrà avvenire entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto dei 60 giorni dall’invio della comunicazione di modifica attraverso il conto telefonico. Per fare questo i clienti potranno inviare una comunicazione avente come causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali“, utilizzando uno dei seguenti canali:

chiamata al servizio clienti 159

punti vendita WINDTRE

modulo presente sul sito WINDTRE

PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

In caso di recesso con passaggio a un altro operatore, la richiesta presso quest’ultimo andrà effettuata sempre entro il termine del 31 dicembre 2024. Chi ha associato al contratto l’acquisto rateizzato di un prodotto (modem, smartphone o altro), potrà come sempre decidere se continuare a pagare le rate residue con le stesse scadenze, oppure se pagare l’intero importo rimanente in un’unica soluzione, indicando la scelta nella comunicazione inviata.