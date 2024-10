Il nuovo LG OLED evo 48”, Serie C4 2024 (modello OLED48C46LA) è disponibile in offerta su Amazon e su Unieuro con un prezzo scontato che lo rende particolarmente interessante per chi è alla ricerca di una TV di fascia alta, con tutte le ultime tecnologie e un design raffinato. Grazie a uno sconto di ben 400€, il prezzo scende infatti a 999€, rispetto ai 1399€ di listino ma è possibile risparmiare ulteriormente a condizione che avete un TV da rottamare. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa TV OLED e come approfittare dell’offerta.

LG OLED evo 48”, Serie C4 2024: caratteristiche e specifiche tecniche

Il modello LG OLED evo 48” Serie C4 2024 non porta cambiamenti significativi nel design rispetto ai predecessori, ma mantiene uno dei layout più eleganti e minimali sul mercato. La cornice ultra-sottile da soli 6 mm, un frame in acciaio argentato e l’assenza di un logo visibile conferiscono alla TV un aspetto pulito e moderno. Lo stand centrale, realizzato in plastica pesante sul retro e acciaio frontalmente, alza il display di circa 5 cm dalla superficie, ma potrebbe creare qualche difficoltà se si vuole posizionare una soundbar direttamente davanti allo schermo.

Dal punto di vista tecnico, la TV è dotata del processore α9 Gen7, che migliora la gestione dei contenuti HDR grazie al Brightness Booster, capace di aumentare la luminosità del 30% rispetto ai modelli precedenti. Il picco luminoso arriva a 1020 nits, offrendo neri assoluti e una qualità visiva superiore, specialmente nelle scene più buie. Il display OLED EX è perfetto per gli amanti dei contenuti ad alta definizione, con supporto al Dolby Vision, modalità Filmmaker e una resa dei colori eccellente grazie a una copertura del 99,6% dello spettro DCI-P3.

Per quanto riguarda il gaming, LG OLED evo 48” Serie C4 si distingue per la sua frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, compatibile con le ultime console e PC da gaming. Il supporto per HDMI 2.1, VRR, G-Sync e un input lag di soli 5 ms lo rendono perfetto per chi cerca prestazioni elevate nei videogiochi. Inoltre, il sistema operativo webOS 24 offre un’interfaccia smart intuitiva con supporto per Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, garantendo al contempo 4 aggiornamenti fino al 2028.

Offerta su Amazon e Unieuro: come ottenere uno sconto extra

Attualmente, LG OLED evo 48” Serie C4 2024 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 999€ invece di 1399€, un’opportunità da non perdere per chi cerca una TV OLED di ultima generazione dato che si tratta di 100€ in meno del precedente minimo storico (1099€). Tuttavia, c’è anche un’altra opzione: presso Unieuro, la stessa TV è disponibile al medesimo prezzo, ma con un’offerta aggiuntiva. Chi possiede un vecchio televisore da rottamare può infatti usufruire di un ulteriore rimborso di 250€, portando il prezzo finale a soli 749€.

Se siete interessati a questa promozione, assicuratevi di controllare le condizioni presso il rivenditore e approfittare di questa occasione, sia che scegliate Amazon che Unieuro. La combinazione tra il design elegante, le elevate prestazioni visive e le funzioni avanzate di gaming rendono questa TV una delle migliori scelte sul mercato nella sua fascia di prezzo.