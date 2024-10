Nel corso delle ultime ore Roborock ha presentato ufficialmente Qrevo Slim, il suo nuovo modello di robot aspirapolvere più sottile del settore: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Qrevo Slim: navigazione Time of Flight e dimensioni ridotte

Come dicevamo poco sopra, il nuovo robot aspirapolvere firmato Roborock è caratterizzato da dimensioni decisamente compatte, con un’altezza pari a 8,2 centimetri. Una delle funzionalità più interessanti del nuovo Qrevo Slim risiede nel sistema StarSight Autonomous, che fonda il suo funzionamento sulla tecnologia 3D Time of Flight per avere così a disposizione una visione tridimensionale dell’ambiente circostante: questo permette di ottenere con precisione tutti i dati relativi all’altezza e alla profondità dell’abitazione, creando una vera e propria mappatura 3D che riconosce ogni tipologia di mobile o ostacolo presente lungo il suo cammino.

Il robot è in grado di riconoscere anche gli animali domestici, arrestando momentaneamente la spazzola principale per poi spostarsi lateralmente, in modo tale da non spaventarli. Utile in questo caso anche la funzione di videochiamata, grazie alla quale sarà possibile controllare i propri animali domestici anche quando si è lontani da casa.

La pulizia viene assicurata dalla spazzola FlexiArm, che assieme al mocio laterale estensibile e la spazzola DuoRoller Rise permette di rimuovere sporco e detriti da ogni angolo della casa, aiutati anche dalle dimensioni ridotte del dispositivo. A questi si aggiungono poi i panni a doppia rotazione, utili per lucidare con efficacia ogni tipologia di pavimento. La stazione multifunzionale di Roborock Qrevo Slim si pulisce in automatico grazie all’apposito modulo autopulente, rendendo così superflua la manutenzione da parte dell’utente.

L’autonomia non rappresenta un particolare problema di Qrevo Slim, grazie alla funzionalità di ricarica rapida al 30%, oltre alla ricarica lontana dalle ore di punta. Il robot presenta anche il supporto ai comandi vocali, grazie all’assistente intelligente integrato: è sufficiente dunque dire “Hello Rocky” per dare il via alle attività di pulizia all’interno dell’ambiente domestico, anche in assenza di una connessione a internet.

Per chi fosse interessato, Qrevo Slim sarà disponibile a partire dal prossimo 21 ottobre, sia sullo store online di Roborock che su Amazon Italia, ad un prezzo di listino pari a 1299 euro: al momento è inoltre attiva sul sito della compagnia un’offerta di lancio che consente, fino al prossimo 4 novembre, di pagarlo soli 999 euro.

Prenota Roborock Qrevo Slim su Amazon Italia a 1299 euro