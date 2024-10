Tineco Floor One S5 Pro 2 è uno degli aspirapolvere lavapavimenti più apprezzati per chi cerca un dispositivo completo, facile da usare e perfetto per la pulizia di pavimenti duri. Oggi, su Aliexpress, puoi approfittare di un’offerta speciale che consente di acquistarlo a 323,67€ invece di 469€, risparmiando oltre 145€. In questo articolo tutti i dettagli su questa promozione e tutte le caratteristiche tecniche che rendono questo modello uno dei migliori della sua categoria.

Caratteristiche tecniche del Tineco Floor One S5 Pro 2

Tineco Floor One S5 Pro 2 è molto più di un semplice aspirapolvere cordless: grazie alla tecnologia iLoop™ Smart Sensor, è in grado di rilevare automaticamente lo sporco, regolare la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per una pulizia efficiente in ogni angolo della casa. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Autonomia fino a 35 minuti : ideale per pulire aree medio-grandi senza interruzioni grazie alla batteria da 4.000mAh e alla gestione ottimizzata.

: ideale per pulire aree medio-grandi senza interruzioni grazie alla batteria da 4.000mAh e alla gestione ottimizzata. Sistema a doppio serbatoio : con un serbatoio per l’acqua pulita da 0,8L e uno per l’acqua sporca da 0,72L, permette di pulire in profondità senza dover ricaricare continuamente.

: con un serbatoio per l’acqua pulita da 0,8L e uno per l’acqua sporca da 0,72L, permette di pulire in profondità senza dover ricaricare continuamente. Display LCD da 2,1 pollici : fornisce indicazioni in tempo reale su stato della pulizia, livello batteria e necessità di manutenzione. Grazie alle animazioni, rende l’utilizzo intuitivo e semplice.

: fornisce indicazioni in tempo reale su stato della pulizia, livello batteria e necessità di manutenzione. Grazie alle animazioni, rende l’utilizzo intuitivo e semplice. Funzione di autopulizia : evita di dover maneggiare rulli sporchi grazie alla funzione che pulisce automaticamente la spazzola e i tubi con un solo pulsante.

: evita di dover maneggiare rulli sporchi grazie alla funzione che pulisce automaticamente la spazzola e i tubi con un solo pulsante. Quattro modalità di pulizia: scegli tra modalità Auto, Max, Aspirazione e Ultra per adattare la potenza alle diverse necessità di pulizia.

Oltre a essere cordless e dotato di un design ergonomico, il Tineco Floor One S5 Pro 2 è perfetto per chi ha animali domestici o bambini, grazie alla sua capacità di pulire efficacemente macchie ostinate e peli.

Come risparmiare sull’acquisto del Tineco Floor One S5 Pro 2

Se stavate pensando di acquistare Tineco Floor One S5 Pro 2, oggi è il giorno giusto. È infatti in offerta su Aliexpress disponibile a 323,67€ invece di 469€ (come ad esempio su Amazon), grazie a un duplice coupon sconto da inserire a carrello: