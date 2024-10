Sembra che Microsoft abbia intenzione di permettere agli utenti Xbox che hanno sottoscritto il piano Game Pass Ultimate di giocare in streaming non soltanto i titoli Xbox inclusi nel catalogo, ma tutti quelli inclusi nella libreria personale.

Questa espansione del sevizio includerebbe quindi anche i giochi che non sono nel Game Pass, ma che gli utenti hanno comprato nel corso degli anni.

Microsoft dovrebbe espandere Xbox Cloud Gaming a novembre

Secondo quanto riportato da The Verge, il colosso di Redmond si sta preparando a testare la possibilità di trasmettere in streaming i giochi di proprietà dell’utente che non fanno parte della libreria Xbox Game Pass esistente.

Secondo quanto riferito Microsoft ha preparato i suoi server Xbox Cloud Gaming per supportare lo streaming di migliaia di giochi e testerà per la prima volta la novità con gli Xbox Insider a novembre, prima di estenderla a più utenti Xbox e includere più giochi.

L’espansione Xbox Cloud Gaming arriverebbe nello stesso mese in cui Microsoft prevede di offrire i giochi Xbox anche sull’app per Android, approfittando di una recente sentenza del tribunale che obbliga Google a smettere di richiedere Google Play Billing per le app nel Play Store a partire dal 1° novembre 2024.