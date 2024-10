Presentato alla fine di agosto, Redmi Watch 5 Active è finalmente sbarcato anche in Italia e il suo prezzo probabilmente stuzzicherà la curiosità di tanti utenti.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartwatch che si caratterizza per un design curato, con un display LCD da 2 pollici e, dal punto di vista software, HyperOS e tante funzionalità dedicate agli sportivi e a chi vuole tenere sotto controllo la propria salute.

Redmi Watch 5 Active in vendita anche in Italia

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche del nuovo smartwatch di Redmi:

display LCD quadrato da 2 pollici con r isoluzione 320 x 385 pixel (densità di 250 ppi)

sensore di frequenza cardiaca (con capacità di calcolare il livello di ossigeno nel sangue)

connettività Bluetooth 5.3

scocca resistente all’acqua (fino a 5 ATM)

batteria da 470 mAh (con autonomia fino a 18 giorni o 12 giorni con uso intenso)

piattaforma HyperOS

compatibilità con Android 8.0 (e versioni successive) e iOS 12.0 (e versioni successive)

dimensioni: 49,1 mm x 40,4 mm x 11,4 mm

peso: 30,6 grammi (senza il cinturino)

due colorazioni (Midnight Black e Matte Silver)

Tra le funzionalità che il team di Redmi mette in evidenza vi sono il supporto alle chiamate Bluetooth (lo smartwatch è dotato anche di un altoparlante) con sistema di riduzione del rumore con doppio microfono, il monitoraggio della frequenza cardiaca no stop, il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e dello stress per tutto il giorno, oltre 140 modalità di allenamento (con sistema di rilevamento automatico) e oltre 200 quadranti per personalizzare l’interfaccia dello smartwatch.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistare Redmi Watch 5 Active, in Italia l’orologio è disponibile al prezzo ufficiale di 34,99 euro. Fino al 14 ottobre è possibile prenotare il proprio modello sullo store ufficiale pagando 1 euro di acconto, con la possibilità di pagare il saldo entro il 16 ottobre (ottenendo in omaggio uno tra vari device disponibili, come il Mi Casual Daypack, il Mi Temperature and Humidity Monitor 2 o lo Xiaomi WiFi Range Extender N300).

Acquista Redmi Watch 5 Active sullo store ufficiale