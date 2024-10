Nelle scorse ore il team di Microsoft ha annunciato importanti novità per OneDrive, il popolare servizio cloud storage del colosso di Redmond, che entra in quella che è stata definita una “nuova era”.

In occasione di un evento dedicato a OneDrive sono state lanciate alcune nuove funzionalità appositamente studiate per aiutare gli utenti a lavorare in modo più intelligente, a migliorare l’organizzazione delle loro giornate e a rivivere i momenti più importanti della loro vita, il tutto attraverso le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale.

Come migliora l’esperienza offerta da Microsoft con OneDrive

Il servizio cloud di Microsoft potrà contare sui Copilot Agents, soluzione che mette a disposizione degli utenti una sorta di assistente IA personalizzato, adattato alle loro esigenze specifiche.

Gli utenti, tanto per fare qualche esempio, potranno raccogliere file, documenti e dati rilevanti grazie ad un assistente che sa tutto sul progetto a cui stanno lavorando oppure potranno automatizzare un sistema per rispondere alle richieste più comuni in caso di organizzazione di una riunione con molti partecipanti, risparmiando tempo per altre attività.

Una volta creato il proprio Copilot Agent, sarà possibile condividerlo con l’intero team e usarlo su tutte le piattaforme di Microsoft, come Teams, OneDrive e SharePoint.

Un’altra novità è rappresentata da un notevole miglioramento delle prestazioni garantite da OneDrive, ciò grazie alla possibilità di visualizzare, modificare e organizzare i propri file sul Web con velocità anche quando si è offline, all’introduzione di nuovi controlli filtro e risultati più dettagliati nel sistema di ricerca, al supporto per le cartelle colorate (così da facilitare l’organizzazione) e alla visualizzazione in tempo reale di chi sta lavorando ad un determinato documento.

Ed ancora, per tutti gli utenti commerciali sbarca su OneDrive l’assistente Copilot, grazie al quale Microsoft mira a trasformare il modo in cui si interagisce con i propri file, offrendo funzionalità basate sull’intelligenza artificiale pensate per aumentare la produttività.

Grazie a Copilot gli utenti potranno ottenere riassunti dei documenti, visualizzare le differenze tra vari file e ottenere risposte su domande specifiche.

Infine, Microsoft ha lanciato una nuova versione dell’applicazione mobile di OneDrive, focalizzata in particolare alle foto, così da consentire agli utenti di rivivere i momenti più belli della loro vita.

Disponibile su Android da subito e il prossimo mese anche su iOS, la nuova app di OneDrive mette le foto in primo piano, migliorando il sistema di ricerca (è possibile digitare ciò che si ricorda di una foto per trovarla), fornendo più suggerimenti di album da ricordare e rendendo più semplice la condivisione.

Vi lasciamo al video di presentazione delle nuove funzionalità di OneDrive: