Meta ha annunciato un aggiornamento di Horizon World. Tra le novità più attese ci sono gli avatar a figura intera che ora possono sedersi nel metaverso.

Oltre a correggere vari bug, la versione 183 di Horizon World lancia gli avatar che finalmente sono dotati di gambe e possono quindi sedersi in modo naturale nei vari spazi virtuali del metaverso.

In modalità costruzione i creatori possono incorporare questa funzionalità nei loro mondi posizionando il nuovo Avatar Pose Gizmo nel punto in cui desiderano che gli avatar possano sedersi.

Tra le altre novità la società di Mark Zuckerberg annuncia la possibilità di salvare molteplici avatar su un unico account Meta, in modo da consentire agli utenti di scegliere quello più adatto secondo le esigenze o l’umore del momento.

In Horizon Worlds si può “lavorare” nell’ufficio di The Office

Inoltre gli appassionati della serie The Office potranno sedersi alle scrivanie in una rappresentazione virtuale dell’ufficio della cartiera Dunder Mifflin, divertendosi con mini giochi e attività condivise con gli altri utenti per guadagnare “Schrute Bucks” spendibili per acquistare oggetti per personalizzare la scrivania.

Dopo gli ingenti investimenti Meta è ancora alla ricerca del successo sperato nel campo del metaverso e della realtà virtuale in generale.