State pensando di acquistare un robot aspirapolvere così da ridurre il carico di lavoro in casa e avere più tempo libero da dedicare ad altre attività? Le promozioni che ECOVACS ha lanciato in occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, valide fino alla mezzanotte del 9 ottobre, vi permettono di risparmiare fino al 45% sull’acquisto dei modelli più interessanti del brand, con offerte che coprono tutte le fasce di prezzo.

ECOVACS DEEBOT T30 OMNI

Di questo modello vi abbiamo raccontato tutti i dettagli nella nostra recensione completa ma riassumiamo le caratteristiche principali. Potenza di aspirazione di 11.000 Pa per raccogliere qualsiasi tipo di sporco, anche quello che si annida in mezzo ai tappeti più folti, tecnologia Zero Tangle che riduce il numero di grovigli che si creano con peli di animali e capelli lunghi.

Con questo robot anche i bordi, quelli delle pareti e quelli dei mobili, saranno puliti, vista la presenza del sistema TruEdge, che estende il panno destro e consente di pulire fino a 1 millimetro dal bordo. Il sistema di mappatura rapida consente di effettuare una pulizia più efficiente fin dalla prima pulizia, mentre la tecnologia TruDetect riconosce eventuali ostacoli presenti sul pavimento, permettendo al robot di calcolare il miglior percorso senza perdere di efficienza.

Completa la dotazione la stazione OMNI, che ricarica automaticamente l’acqua nel serbatoio interno, raccoglie la polvere convogliandola in un sacchetto da sostituire ogni 2 mesi, lava i panni con acqua calda a 70 gradi e al termine li asciuga con aria calda, operazione indispensabile per evitare la formazione di muffe e di cattivi odori. A differenza della versione Pro non dispone dell’assistente vocale YIKO e della funzione Intelligent Deep Mopping.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare ECOVACS DEEBOT T30 OMNI su Amazon a 599 euro invece di 899

ECOVACS DEEBOT T30s Pro

È uno dei modelli più recenti della produzione ECOVACS, con una serie di funzionalità all’altezza dei modelli della serie X, come testimonia anche il prezzo di vendita, particolarmente scontato per la Festa delle Offerte Prime. La stazione integra i serbatoi per acqua pulita e sporca, lavaggio dei panni con acqua a 70 gradi e asciugatura con aria calda per impedire la proliferazione dei batteri.

Mentre DEEBOT T30 è dedicato soprattutto a chi non ha bisogno delle capacità di gestione video e dell’intelligenza artificiale, DEEBOT T30S PRO offre un maggior numero di funzioni AI, come Instant Remop che passa nuovamente sulle macchie più ostinate per rimuoverle, o AIVI 3D 2.0 che permette al robot di evitare gli ostacoli. T30S PRO è inoltre in grado di utilizzare la telecamera frontale per funzioni di videosorveglianza, diventando un valido alleato anche dal punto di vista della sicurezza.

La potenza di aspirazione del robottino raggiunge gli 11.000 Pa, che unito al motore ad alta velocità e a una serie di condotti con un design lineare, consente di raggiungere la massima efficienza di pulizia. Il lavaggio dei pavimenti avviene con due moci rotanti e grazie all’intelligenza artificiale il robot è capace di rilevare le aree molto sporche del pavimento, tornando a risciacquare i moci e a rilavare il pavimento per assicurarsi che sia pulito.

Il robot è in grado di sollevare i moci di 9 millimetri per non lasciare tracce di sporco e per evitare di bagnare i tappeti quando li aspira. Da segnalare la batteria da 6.400 mAh, decisamente superiore alla media, che consente di pulire ambienti particolarmente grandi, con un’autonomia che può superare tranquillamente le quattro ore.

PRIME DAY ⭐️ Durante la Festa delle Offerte Prime potete acquistarlo a 799 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI

Con la sua forma a “D” questo robot aspirapolvere può raggiungere gli angoli delle stanze e pulirli in maniera impeccabile, coadiuvato dalla tecnologia TruEdge che permette di estendere il mocio esterno per pulire anche vicino al battiscopa e ai mobili. La potenza di aspirazione raggiunge i 12.800 Pa, uno dei valori più alti tra i robot in commercio, e lo rende ideale anche per pulire tappeti particolarmente difficili.

E quando il robot passa sui tappeti evita di bagnarli visto che è capace di sollevare di 15 millimetri i panni, operazione che effettua anche durante il ritorno alla base, così da evitare di lasciare scie di sporco. La stazione OMNI è un concentrato di tecnologia, con ricarica automatica dell’acqua all’interno del robottino, svuotamento del contenitore dello sporco, lavaggio dei panni con acqua riscaldata a 70 gradi e asciugatura con aria calda, per evitare l’insorgere di muffe e cattivi odori.

Anche X5 OMNI può contare sulla tecnologia TruDetect, che gli permette di riconoscere ed evitare gli ostacoli improvvisi, e sul rilevamento delle aree più sporche per effettuare una pulizia aggiuntiva senza che l’utente debba effettuare alcuna operazione. Tutte le operazioni possono essere effettuate senza difficoltà attraverso la companion app, gli assistenti vocali come Google Home e Alexa, ma anche tramite Apple Watch.

PRIME DAY ⭐️ In occasione della Festa delle Offerte Prime è in offerta su Amazon a 899 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS DEEBOT N20 Plus

Decisamente più economico, e perfetto per chi ha un budget più contenuto o è nuovo al mondo dei robot aspirapolvere e non vuole spendere una cifra esagerata per iniziare, ECOVACS DEEBOT N20 Plus è comunque un robot di qualità. Rispetto ai modelli più costosi è privo di un sistema di pulizia con moci rotanti, al suo posto impiega un più tradizionale panno in microfibra, mantenuto umido al punto giusto, per raccogliere anche la polvere più sottile ed eliminare le macchie leggere.

È comunque dotato di una stazione di ricarica in grado di aspirare lo sporco raccolto, ma in maniera diversa dai modelli più costosi. Niente sacchetto in cui andrebbe raccolto, ma un sistema ciclonico che separa polvere e detriti più grossi per allungare la vita del filtro e un contenitore da vuotare più facilmente nella pattumiera. Questo significa un minore impatto ambientale e un risparmio economico, visto che non sarà necessario acquistare sacchetti di ricambio.

Efficace la navigazione grazie alla tecnologia TrueMapping, che pianifica in modo intelligente la pulizia di ogni ambiente, e il controllo può avvenire tramite la companion app, che permette di impostare le preferenze di pulizia, l’ordine e l’ora di inizio per far lavorare il robottino mentre siete fuori casa.

PRIME DAY ⭐️ È attualmente in promozione su Amazon a 349 euro invece di 399 euro

