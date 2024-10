Microsoft Word è uno dei software più noti tra quelli offerti dal colosso di Redmond, si tratta probabilmente del programma di videoscrittura più famoso al mondo a cui diversi utenti si affidano preferendolo alle offerte della concorrenza; nelle ultime ore l’azienda ha messo in guardia i propri utenti riguardo un fastidioso bug individuato nella versione 2409 del software, un bug che causa l’eliminazione dei file di testo salvati.

Questo bug di Word mette a rischio i vostri documenti

Ad alcuni utenti potrebbe essere capitato di veder sparire nel nulla alcuni file redatti utilizzando Word, nonostante questi file fossero stati salvati infatti sembra che non si trovino dove dovrebbero; ciò è dovuto ad un bug individuato nel software che eliminerà il documento se questo è stato salvato in un modo specifico.

Secondo quanto riporta la stessa Microsoft, se l’utente nomina il documento Word con un formato di file in maiuscolo (come .DOCX o .RTF invece di .docx o .rtf) o introducendo il simbolo #, il file si eliminerà da solo quando verrà salvato.

Fortunatamente il file non viene definitivamente eliminato dal computer dell’utente, ma viene semplicemente spostato nel Cestino, permettendo quindi di recuperare quanto redatto. La società suggerisce di salvare manualmente il documento prima di chiuderlo, poiché sembra che il bug si verifichi quando l’utente clicca sulla X in alto a destra della finestra; oltre a ciò, in attesa del rilascio di una correzione lato software, Microsoft consiglia di seguire il percorso File -> Opzioni -> Salvataggio e attivare la spunta sull’opzione Non mostrare la visualizzazione Backstage all’apertura o al salvataggio dei file con tasti di scelta rapida.

La società è quindi al lavoro per risolvere il problema ma, qualora non voleste correre rischi, potete comunque utilizzare la versione online di Word che sembra non essere afflitta dal bug in questione, oppure affidarvi ad uno dei software della concorrenza.