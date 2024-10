Nel corso delle ultime ore, Vodafone ha annunciato il lancio del suo nuovo servizio Sempre Connessi, pensato per garantire continuità e stabilità alla propria rete domestica: scopriamone le principali caratteristiche e funzionalità nel dettaglio.

Cos’è Vodafone Sempre Connessi e come funziona

Il nuovo servizio Sempre Connessi fa uso della combinazione della rete domestica Vodafone con la Rete Mobile per garantire una continuità di connessione della linea fissa, risultando molto utile nell’eventualità di interruzioni temporanee di rete che portano spesso e volentieri a disagi, soprattutto per coloro che lavorano in smart working.

La caratteristica principale del nuovo servizio di Vodafone consiste nel fatto che non richiede l’installazione di hardware aggiuntivi, con un’attivazione automatica, senza la necessità di alcuna configurazione manuale da parte dell’utente: l’unico requisito richiesto è la configurazione dell’app Vodafone Sempre Connessi (scaricabile in maniera gratuita dai rispettivi store mobile, App Store e Google Play Store) da smartphone dotati di SIM Vodafone, oltre che essere ovviamente in possesso di una Vodafone Station compatibile.

Nel caso dunque in cui venga rilevata una discontinuità della rete domestica, Sempre Connessi si attiva in automatico designando un dispositivo che, in quel preciso momento, è in grado di fornire le migliori prestazioni di rete possibili: così facendo, qualsiasi dispositivo connesso alla Vodafone Station potrà fruire di una connessione stabile nel tempo, indipendentemente da qualsiasi interruzione momentanea.

In aggiunta a questo, il servizio Sempre Connessi non fa uso del piano dati dello smartphone di riferimento, nel periodo in cui viene trasferita la connessione ai dispositivi della rete domestica. Una volta ripristinata completamente la connessione, il collegamento alla Vodafone Station sarà ripristinato in automatico, senza necessità di interventi ad opera dell’utente.

L’Italia è di fatto il primo paese europeo a godere di questa nuova funzionalità, che permetterà dunque di evitare qualsiasi possibile disservizio, conseguente alle interruzioni temporanee della linea.

Per chi fosse interessato, il nuovo servizio Sempre Connessi è disponibile per tutte le tecnologie di rete, che comprendono rispettivamente Fibra FTTH, Fibra FTTC e ADSL, risultando compatibile con le versioni più recenti della Vodafone Station, ovvero Vodafone Power Station, Vodafone Power Station Wi-Fi 6 e infine Vodafone Wi-Fi 6 Station.

