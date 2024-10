Strava, la più ampia comunità digitale per persone amanti dello sport e delle attività in movimento, con più di 125 milioni di atleti, ha annunciato il lancio di Athlete Intelligence, la funzione della piattaforma alimentata dall’intelligenza artificiale che fornisce approfondimenti personalizzati basati sui dati delle proprie abitudini fisiche.

Disponibile per il momento come beta pubblica per i soli abbonati, Athlete Intelligence di Strava rende più facile la comprensione delle metriche delle prestazioni da uno smartwatch o da uno smartphone, permettendo così agli utenti di ottenere il massimo da ogni attività.

Cosa fa la nuova funzione smart

La nuova funzione è infatti in grado di analizzare e interpretare i dati dell’allenamento in modo semplice e personalizzato rivolgendosi in questo modo a un pubblico trasversale ed eterogeneo composto da atleti di tutti i livelli, dai principianti ai più esperti.

“La beta odierna di Athlete Intelligence integra il feedback della comunità dalla beta privata e offre un’esperienza notevolmente diversa con un contesto e un’analisi più profondi”, ha dichiarato Matt Salazar, Chief Product Officer di Strava. “Con oltre 10 miliardi di attività caricate su Strava, i dati illustrano un quadro unico per ogni utente e rappresentano il suo sforzo autentico. Distillando i dati in modo da renderli più comprensibili, l’obiettivo di questa funzione è aiutare gli utenti a capire meglio le loro prestazioni”.

Strava ha poi precisato nel comunicato stampa ufficiale che negli ultimi mesi ha perfezionato la capacità di Athlete Intelligence di analizzare i dati degli allenamenti dei suoi utenti per ricavarne informazioni e indicazioni significative per gli atleti di tutti i livelli. La funzione aggiornata offre per esempio una maggiore capacità analitica di aggregare le tendenze dei dati degli allenamenti registrati negli ultimi 30 giorni e fornisce approfondimenti su ritmo, frequenza cardiaca, elevazione, potenza e sforzo relativo, la metrica proprietaria di Strava per misurare l’intensità. Inoltre, rileva i record raggiunti e visualizza i punti salienti del proprio allenamento, come il passo più veloce, la distanza più lunga, lo sforzo relativo più elevato e la salita più lunga.

Tra i principali benefici che Athlete Intelligence ha promosso per i suoi atleti rileviamo inoltre:

individuazione delle tendenze nel tempo: gli abbonati possono vedere i loro progressi rispetto agli ultimi 30 giorni. Athlete Intelligence individua i loro schemi di allenamento, fornendo loro il quadro generale dei propri miglioramenti;

nel gli abbonati possono vedere i loro progressi rispetto agli ultimi 30 giorni. Athlete Intelligence individua i loro schemi di allenamento, fornendo loro il quadro generale dei propri miglioramenti; analisi delle prestazioni: Athlete Intelligence analizza la quantità di tempo che gli utenti trascorrono in specifiche zone di ritmo/battito cardiaco e offre spunti per aumentare la velocità, la resistenza o la forza;

Athlete Intelligence analizza la quantità di tempo che gli utenti trascorrono in specifiche zone di ritmo/battito cardiaco e offre spunti per aumentare la velocità, la resistenza o la forza; celebrazione dei record : se l’utente ha raggiunto un nuovo record Athlete Intelligence ha preparato degli specifici festeggiamenti che stimolano la motivazione;

: se l’utente ha raggiunto un nuovo record Athlete Intelligence ha preparato degli specifici festeggiamenti che stimolano la motivazione; offerta di feedback personalizzati: Athlete Intelligence fornisce agli utenti consigli personalizzati da tenere in considerazione per la loro prossima attività.

Come funziona

Il funzionamento di questa innovativa funzione è molto semplice.

Una volta caricata una propria prestazione di allenamento sull’app, infatti, l’Athlete Intelligence di Strava riassume i dati dell’allenamento in approfondimenti facilmente consultabili, con evidenza delle tendenze basate sulla cronologia delle attività recenti.

Con un solo tocco sullo smartwatch o sullo smartphone, gli utenti possono dunque leggere degli utili approfondimenti che potrebbero migliorare la pianificazione delle proprie prossime sessioni di movimento.