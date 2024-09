Nel corso delle ultime ore Samsung ha ufficialmente presentato 990 EVO Plus, il suo nuovo modello di SSD dotato di tecnologia PCle 4.0: scopriamone insieme nel dettaglio le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Samsung 990 EVO Plus: tecnologia NAND, supporto PCIe 4.0 e non solo

Il nuovo modello di SSD firmato da Samsung porta con sé una velocità di lettura sequenziale pari a 7250 megabyte al secondo, e una velocità in scrittura di 6300 megabyte al secondo, con un miglioramento dichiarato del 50% rispetto al modello immediatamente precedente, grazie alla tecnologia proprietaria TurboWrite 2.0. Questo lo si deve soprattutto al supporto della tecnologia V-NAND di 8° generazione e PCIe 4.0, oltre al controller a 5 nanometri.

Miglioramenti previsti anche per la dissipazione, grazie al dissipatore termico con rivestimento in nichel che consente di prevenire ogni possibile surriscaldamento, oltre a garantire una migliore ottimizzazione dell’efficienza energetica. A questo si aggiunge poi una capacità di archiviazione ampliata rispetto al modello 990 EVO, per soddisfare anche i consumatori più esigenti da questo punto di vista, arrivando così ad un massimo di 4 TB di memoria interna. Nel caso di quest’ultimo modello, esso presenta una velocità di lettura casuale da 1050K IOPS con 1400K operazioni di input / output al secondo.

Ultimo ma non per importanza, il software Samsung Magician consente di ottimizzare le funzionalità di Samsung 990 EVO Plus, monitorando in tempo reale lo stato di salute dell’SSD e proteggendo i dati più importanti per l’utente, oltre a semplificare i processi di trasferimento dei dati per l’aggiornamento dell’unità.

Per chi fosse interessato all’acquisto, Samsung 990 EVO Plus sarà disponibile a breve sul sito ufficiale della compagnia (anche su Amazon Italia) nelle seguenti configurazioni:

Modello da 1 TB , a 159,99 euro

, a 159,99 euro Modello da 2 TB , a 269,99 euro

, a 269,99 euro Modello da 4 TB, a 479,99 euro

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Samsung in merito alla data d’uscita ufficiale, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.