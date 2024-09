A circa un anno di distanza dall’introduzione della funzione di traduzione dei post, Reddit introduce un’altra novità al riguardo pensata per rendere più accessibile la piattaforma, i cui contenuti sono prevalentemente in lingua inglese. Nella giornata di oggi, 25 settembre, Reddit ha infatti annunciato l’espansione della funzionalità di traduzione basata sull’intelligenza artificiale (sul machine learning per essere precisi), che sta arrivando in altri paesi e lingue, fra cui anche l’Italia, dove sarà disponibile fra qualche settimana.

Come funzionano le traduzioni AI di Reddit

Si tratta di una novità introdotta a inizio anno pensata per rendere i contenuti pubblicati su Reddit più accessibili, una mossa che dovrebbe semplificare e incentivare le interazioni fra utenti, contribuendo di conseguenza ad alimentare i subreddit, le aree di interesse con cui sono organizzati i contenuti pubblicati sulla piattaforma.

Inizialmente disponibile nella sola lingua francese (traduzioni dall’inglese), la funzione di traduzione AI è disponibile da oggi anche in Brasile e in Spagna, paesi in cui gli utenti possono già cliccare l’icona nel menu nell’angolo alto a destra per tradurre direttamente l’intero feed nella propria lingua. È accessibile sia sull’app per smartphone che su web e desktop.

Rispetto alla funzione di traduzione dei post già presente, il valore aggiunto della novità è proprio questo: poter tradurre tutto quanto nella propria lingua e quindi consultare e interagire con i contenuti di Reddit senza dover tradurre manualmente ogni risposta o post, cioè usarlo come se qualsiasi cosa pubblicata fosse scritta nella propria lingua, più o meno.

I contenuti tradotti da Reddit con questo traduttore AI verranno contrassegnati come tali, contenuti che gli utenti hanno comunque modo di scegliere se visualizzare nella lingua originale o meno. Viceversa è possibile scrivere tutto nella propria lingua preferita, post e commenti che vengono poi tradotti automaticamente nella lingua impostata dagli utenti che li leggeranno (a seconda della disponibilità della funzione).

Reddit ha fatto sapere inoltre che i contenuti verranno indicizzati sui motori di ricerca nelle lingue supportate, che vuol dire poter trovare come risultato della ricerca di Google una risposta a una propria domanda, anche se non è stata scritta nella lingua usata per la ricerca.

L’azienda non dice quali sono le lingue supportate dalla funzione di traduzione AI di Reddit, ma considerando che è già disponibile da oggi in Brasile e in Spagna è probabile siano presenti sia il portoghese che lo spagnolo, oltre al francese di cui sopra. E lo stesso discorso dovrebbe valere anche per i prossimi paesi in cui tale funzione arriverà, come l’Italia (oltre a Germania, Filippine e altri paesi latinoamericani), paesi in cui sarà disponibile nelle prossime settimane, si legge nel comunicato stampa relativo.