Il Gruppo LEGO ha annunciato in queste ore un’attesissima novità per chi sta realizzando un villaggio natalizio utilizzando i famosi mattoncini colorati. Negli ultimi anni la compagnia danese ha rilasciato una serie di set che permettono di costruire un vero e proprio paesino. Dalla casa degli elfi alla casa “umana” visitata da Babbo Natale, passando per i negozi, la baita alpina, senza dimenticare la slitta di Babbo Natale rilasciata lo scorso anno, e arrivare quest’anno all’Ufficio postale di Babbo Natale, il vecchietto più amato dai bambini.

A poche ore dall’annuncio del nuovo set è stato annunciato anche quello che di fatto rappresenta il suo complemento ideale, ovvero il Furgone delle consegne di Babbo Natale, con tanto di lettere, regali e l’immancabile elfo alla guida. Vediamo nel dettaglio come si compongono i due set, quando saranno in vendita e quale sarà il loro prezzo. In vista del Natale potrebbe essere il regalo perfetto per i fan LEGO di ogni età.

L’ufficio postale di Babbo Natale

Se l’anno scorso con la baita invernale i designer LEGO avevano leggermente divagato dal tema di Babbo Natale, quest’anno il nuovo set natalizio non lascia dubbi. È stato infatti ricreato l’ufficio postale di Babbo Natale, che potrebbe trovare tranquillamente posto vicino alla casa degli elfi, il set natalizio di qualche anno fa. Il set è pensato sia per chi vuole ricreare un villaggio, utilizzandolo quindi come esposizione, sia per i più piccini che invece con i LEGO vogliono divertirsi.

L’ufficio è completamente aperto nella parte posteriore, mostrando le varie stanze che lo compongono e che permettono di creare numerose scene di gioco. Abbiamo la stanza con il caminetto, dove Babbo Natale legge le letterine inviate dai bambini di tutto il mondo, la stanza sotto il tetto con lo scrittoio e l’imbocco dello scivolo di smistamento delle lettere, che le porta in due grandi contenitori al pianterreno.

Le lettere possono arrivare anche dalla mongolfiera, con il suo pilota, che atterra sulla base apposita e che è dotata di un mattoncino luminoso che simula il bruciatore, per un’esperienza di gioco ancora più realistica. Il set è composto da ben 1.440 pezzi e una volta montato consente di ottenere un ufficio postale che misura 28 centimetri di larghezza, 10 di profondità e 21 di altezza.

Gli iscritti al programma LEGO Insiders potranno acquistarlo in anteprima dal primo ottobre, sul sito LEGO e nei negozi ufficiali, mentre tutti gli altri dovranno attendere il 4 ottobre. Per tutti il prezzo di vendita è fissato a 99,99 euro.

Il furgone delle consegne di Babbo Natale

Il secondo set è decisamente più piccolo ed economico e permette, con l’uso di 224 mattoncini, di costruire il furgone utilizzato dagli aiutanti di Babbo Natale per consegnare i doni. I designer LEGO sono riusciti a inserire una grande quantità di dettagli, a partire da un piccolo albero di Natale che può essere posizionato sul tetto del furgone o utilizzato per ricreare una scena.

Oltre alla minifigure di un elfo, che può essere posizionato alla guida del furgone, troverete pacchi regalo, una lettera e un foglio pieno di adesivi. Il complemento ideale dunque per il vostro villaggio natalizio, per dare un tocco di realismo in più e arricchirlo di dettagli. Il nuovo set sarà in vendita a partire dal primo ottobre sullo store online e nei negozi LEGO al prezzo di 19,99 euro.