Sony ha annunciato un nuovo aggiornamento per la sua gamma di prodotti dedicati al gaming con il brand INZONE. Debuttano, infatti, due nuovi monitor da gaming, M10S e M9 II, che vanno ad arricchire l’offerta proposta ai videogiocatori proponendo un comparto tecnico molto interessante.

Il nuovo M10S, ad esempio, è un nuovo monitor OLED pensato per il gaming (e con un refresh rate elevatissimo) mentre M9 II rappresenta un’evoluzione del modello precedente, con pannello 4K HDR e tecnologia Backlight Scanning. I nuovi modelli saranno in vendita a partire dal prossimo mese di ottobre 2024.

Vediamo i dettagli completi in merito ai due nuovi prodotti INZONE.

Sony INZONE M10S

Il nuovo INZONE M10S è stato realizzato in collaborazione con Fnatic, punto di riferimento assoluto del settore esport, e punta a conquistare i videogiocatori mettendo a disposizione un refresh rate massimo altissimo e un tempo di risposta quasi istantaneo. Il modello in questione, infatti, ha un refresh rate fino a 480 Hz, con compatibilità NVIDIA G-SYNC, e può contare anche su di un tempo di risposta di appena 0,03 ms.

Questa combinazione rappresenta la “base” ideale per il gaming, soprattutto per il gaming competitivo e le intense sessioni di esport dove il refresh rate e il tempo di risposta hanno un peso rilevante. Ad arricchire il modello c’è un pannello OLED da 27 pollici, con risoluzione QHD. Durante le sessioni di gioco competitivo (quando si ha la necessità di ridurre il campo di gioco per avere tutto sotto controllo) è possibile attivare la modalità 24,5 pollici, sfruttando una risoluzione di 1332p e un refresh rate fino a 480 Hz.

Con questa modalità è possibile anche ridurre la risoluzione a 1080p e scegliere la posizione di visualizzazione (centrata o allineata in basso). Il pannello ha una gamma cromatica che copre il 98,5% dello spazio colore DCI-P3 e gradiazioni a 10bit uniformi. La luminosità di picco è di 1300 nits. Il pannello è certificato DisplayHDR True Black 400.

Da notare che la base del monitor, piatta e compatta, ha un diametro di appena 159 mm, con 4 mm di spessore, per ridurre al minimo gli ingombri. Il monitor è dotato di ingressi DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1 oltre che di un sistema di dissipazione del calore ad hoc.

Il nuovo INZONE M10S arriva sul mercato con un prezzo di 1.399 euro.

Sony INZONE M9 II

La seconda novità svelata da Sony è il nuovo INZONE M9 II, interessante upgrade del modello precedente. Si tratta di un monitor IPS con pannello da 27 pollici e risoluzione 4K, realizzato dall’azienda per venire incontro alle esigenze dei videogiocatori. Il modello in questione ha una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, con compatibilità NVIDIA G-SYNC, e, secondo Sony, è un monitor “perfetto per PlayStation 5”.

Il pannello è dotato di tecnologia Full Array Local Dimming, già utilizzata da Sony sulla sua gamma di Smart TV Bravia. Tra le caratteristiche troviamo un tempo di risposta di 1 ms, una luminosità di picco di 750 nits, ingressi Display Port 2.1 (con cavo 1.4 in dotazione però) e HDMI 2.1. IL pannello è certificato DisplayHDR 600 ed è dotato di un’ampia gamma cromatica con spazio colore DCI-P3 del 95%.

Il nuovo INZONE M9 II sarà venduto con un prezzo di 999 euro.